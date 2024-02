Roberto Brasero pone fecha al próximo frente que traerá lluvias descomunales a España

El próximo frente que llega a España traerá lluvias descomunales dando lugar a una situación excepcional según Roberto Brasero. Este experto no ha dudado en darnos una serie de detalles sobre lo que está a punto de pasar en nuestro país. Todo el mundo mira al cielo a la espera de un cambio de tiempo.

Llegará la esperada lluvia, pero quizás lo haga de tal forma que no nos terminará de gustar. Lo que parece que nos depara el tiempo esta semana es una situación que dará un giro tan radical que costará de creer.

Roberto Brasero pone fecha al próximo frente

Uno de los expertos en el estudio del tiempo que comparte su sabiduría en Antena 3 nos ha dado una serie de elementos que son fundamentales. Roberto Brasero ha querido compartir ese estudio de los mapas que parece que traerán algunas buenas noticias, pero solo en parte.

Hace semanas que nos enfrentamos a un desafío climático sin precedentes. Estamos asistiendo a un invierno que parece más una primavera, con unas circunstancias que nos empujan a estar lejos de un momento del año en el que quizás deberíamos sacar más a menudo una chaqueta que se está quedando en el armario.

Por lo que será mejor que estemos listos para la acción en todos los sentidos, el invierno, no se ha marchado. Si miramos bien el calendario, aunque estemos en un febrero que bien podría pasar por marzo, aún quedan unas semanas en las que podríamos recuperar la estación del año que ha brillado por su ausencia.

Estamos ante un cambio de rumbo que nos ayudará a salir de un anticiclón que ha sido una barrera infranqueable para las borrascas. No solo no ha dejado salir la esperada agua, sino que nos ha enfrentado a un cambio de ciclo que ha acabado siendo un auténtico drama en todos los sentidos.

Una falta de lluvias que ha tenido sus consecuencias, Cataluña se prepara para intentar solucionar la sequía que afecta gran parte de su territorio llevando agua desde otras partes de España a su capital. Barcelona puede volver a recibir esos barcos que ya en 2008 fueron un auténtico cambio de rumbo que deja este 2024 como otro año sin lluvias. Según Roberto Brasero, debemos empezar a preparar al paraguas, esto es lo que nos está esperando.

La previsión de lluvias descomunales en España de Roberto Brasero

La fecha ya la puedes marcar en el calendario, Roberto Brasero ya sabe cuándo empezará a llover. Ha dado una previsión que es bastante cauta, a la espera de que a medida que pasen los días y se acerquen las esperadas borrascas se pueda dar una previsión más acertada.

Según este experto: “Siempre decimos que, a una semana vista, el pronóstico puede variar. Pero ya son varias salidas en las que los modelos de previsión apuntan la posibilidad de lluvias para la semana que viene y que venimos contando estos días atrás. Además, alguno de ellos apunta incluso a que las lluvias pueden ser abundantes en zonas del oeste y centro peninsular. Es como si la lluvia fuese como alguien que esperando detrás de una puerta cerrada y, al abrirla de golpe, entra a trompicones. Eso podría pasar al retirarse el anticiclón a partir del próximo jueves 8 y que ya pueda llegar un frente a Galicia. El viernes 9 ese frente, ya con la puerta abierta, podía penetrar en la península y el fin de semana del 10 y 11 también sería de lluvias, sobre todo el sábado.”

No será uno, sino que serán varios frentes los que nos afectarán de lleno durante estas próximas jornadas a las que nos enfrentamos. Tal y como sigue la previsión de Brasero: “En principio esos frentes barrerían la Península de oeste a este y con ellos bajarán las temperaturas por lo que podríamos ver nevar en zona altas de montaña, sobre todo las del norte. A día de hoy, parce que el frente llegaría muy activo y podría alcanzar el levante y el archipiélago balear con sus lluvias, aunque no sería la zona donde más llovería. Y si es de las que más lo necesitan para paliar el déficit que arrastran en este año hidrológico: desde el 1 de octubre de 2023 no ha llovido ni un 25% de lo que debería en zonas del Mediterráneo, Andalucía y Canarias. En el archipiélago canario, el extremo del frente podría ayudar a barrer el polvo en suspensión y que tuviesen ya algo menos de calima.”

Y la lluvia parece que seguirá causando estragos: “Y detrás de este frente podrían llegar más para dejarnos una segunda quincena de febrero con un ambiente muy distinto, húmedo y más fresco que el de ahora, y así podría ser marzo según algunos pronósticos. Pero eso es aventurarse mucho. De momento, y en resumen, tendremos tiempo primaveral para este fin de semana y el viernes que viene llegará un frente de lluvias que no va a solucionar de golpe la sequía en las zonas donde ya se sufre pero que podría ser el primero de varios. Porque en realidad eso es lo que se necesita: una racha de lluvias seguidas y que no caigan solo en el oeste peninsular, un cambio en el patrón meteorológico dominante. Y eso es lo que de momento empezamos a ver: la retirada la semana que viene de este potente anticiclón. Se trata de un primer paso. Y muy probablemente no será el único. El invierno no ha terminado.”