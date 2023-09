Roberto Brasero lo confirma: llega un récord que nunca hemos visto y esto es lo que va a pasar

Roberto Brasero confirma lo que está a punto de pasar, llega un récord que nunca hemos visto y esto es lo que nos espera en España. El famoso meteorólogo de Antena 3 no tiene ninguna duda de lo que nos espera, es más, ya ha revelado todo lo que debemos hacer durante los próximos días. Evita cualquier sorpresa y empieza a apostar por un récord que nunca has visto, esto es lo que vas a vivir en cuestión de horas, algo que quizás no esperas para este fin de semana.

Llega un récord que nunca hemos visto y esto es lo que va a pasar según Roberto Brasero

Uno de los meteorólogos más vistos de la televisión, Roberto Brasero y su espacio en Antena 3 ha decidido lanzar una alerta para toda España. Quizás no somos conscientes de lo que nos espera en este casi mes de octubre al que nos enfrentamos con unos datos con los que no contábamos. Brasero ha dado cifras y ha explicado cómo debemos afrontar este nuevo reto meteorológico.

Ha vuelto el verano tal y como ha advertido en su previsión: “Desde principios de esta semana, el termómetro va subiendo grado a grado y mantiene esta tendencia. Hoy miércoles se van a alcanzar los 30ºC en muchos puntos y van a ir a más hasta el fin de semana e incluso los primeros días de la próxima semana. Esta tarde se van a alcanzar los 32ºC en Bilbao, Zaragoza o Jaén; por encima de los 33ºC en Badajoz, Granada o Lleida; y Córdoba y Sevilla se sitúan en cabeza con 34ºC previstos para ambas ciudades.”

Pero lo peor lo vamos a vivir durante estos primeros días de octubre de cara al final de semana, tal y como ha advertido Roberto: “De cara al próximo fin de semana, el tiempo continuará como esta semana, tranquilo y caluroso. De hecho, las temperaturas van a seguir escalando y se esperan muy altas. Podrán rozarán los 40 grados en el valle del Guadalquivir, haciendo probable que AEMET vuelva a activar avisos por calor en regiones del sur en los últimos días de septiembre y los primeros de octubre.”

Unas temperaturas que ponen los pelos de punta en un mes de octubre en el que el frío debería empezar a hacerse notar. Con estas cifras será mejor prepararse para darse un chapuzón en la piscina o en la playa.