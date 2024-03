Repasamos los cambios físicos más notables de David Bustamente

‘El día que te vayas’, la nueva canción de David Bustamante, le ha posicionado en lo más alto de la industria musical. El artista atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y lo ha celebrado mostrando su faceta más desenfadada. Saltó a la fama a raíz de participar en la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Su relación con la presa ha sido distante en muchos momentos, pues no consiente que ciertos aspectos de su vida privada trasciendan a la luz pública. Bustamante se casó con la actriz Paula Echevarría, una de las protagonistas de la serie ‘El Comisario’. Tuvieron una hija en común y en 2018 decidieron poner punto y final al matrimonio.

Los expertos en moda aseguran que Paula Echevarría ha ayudado mucho a mejorar la imagen de David Bustamante. El cántabro ha experimentado una gran evolución. Lleva unos años sin estar con la actriz, pero ha aprendido muchas cosas de ella y ahora sigue las últimas tendencias. Recientemente ha dado una entrevista en ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo proyecto y ha desvelado que ha perdido 26 kilos. Insiste en que detrás de su transformación no hay ningún motivo físico. Lo que realmente estaba buscando era evolucionar para tener una relación sana con la comida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Bustamante (@davibusta)

El concursante de ‘Operación Triunfo 1’ admite que durante mucho tiempo ha tenido hábitos poco saludables. Es consciente de que sus palabras tienen una gran repercusión social, así que ha insistido en que el peso no está directamente relacionado con la imagen. Recalca que es fundamental llevar una alimentación natural para no tener problemas en el futuro. «Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla», le ha explicado a Pablo Motos.

La transformación física de David Bustamante

David Bustamante considera que la sociedad debería ser más cuidadosa en algunos aspectos. Comprende perfectamente que haya gente que esté acomplejada por ciertos aspectos físicos, por eso considera que hay preguntas que nunca tendrían que producirse. El cantante ha lanzado un mensaje muy importante. Apuesta por el respeto y por la prudencia, teniendo claro que lo único que importa es la salud. «Todos tenemos espejos y no hace falta que nos digan si estamos gordos o delgados, hay que decir: ‘¿que tal estás, cómo te sientes? (…) Es cuestión de salud y bienestar”, ha declarado en ‘El Hormiguero’.

No es habitual que Bustamante dé entrevistas. Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, el artista ha tenido una relación compleja con la prensa. No entiende que se haya informado sobre algunos aspectos de su vida privada. Pero con el paso del tiempo ha sido él mismo quien ha compartido ciertos datos. Por ejemplo, a la hora de hablar de su hija Daniella.

Bustamente ha recalcado que disfruta de una unión muy especial con la joven, aunque conoce perfectamente dónde están los límites y cuando debe imponer sus normas. «Tengo una relación maravillosa con ella, pero no es ni puede ser mi amiga. Nos lo pasamos muy bien juntos; es mi gran hobby, pero soy su padre y ella es mi hija, por lo que debe haber un orden, un objetivo y unas normas y después llegarán nuestros premios, pero no siempre. Todos tenemos la obligación de cumplir con nuestras cosas y no tenemos que hacerlo simplemente por lo que venga después».

Daniella, la hija de David Bustamante

Daniella es fruto de la relación que David Bustamante tuvo con Paula Echevarría. La joven tiene un hermano por parte de madre porque la actriz amplió la familia junto al exfutbolista Miguel Torres. Bustamante insiste en que no tiene nada en contra de Miguel, aunque evita hablar de él en ciertas situaciones porque no quiere que haya malos entendidos. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido relajándose y cada vez aporta más datos sobre Daniella.

«Es una mujer maravillosa y está quemando las etapas de una manera muy saludable, aunque está preocupada y es difícil porque 4ºESO es complicado. Aun así, estoy muy contento con las notas que está sacando porque la veo implicada», ha declarado en una de sus últimas entrevistas. Insiste en que se siente orgulloso de que Daniella vea a sus padres como «trabajadores y cumplidores».

En la actualidad David Bustamante ha logrado llegar a un acuerdo con Paula Echevarría. La separación fue bastante compleja porque enseguida trascendió a la luz pública y ninguno de los dos quería que la pequeña de la casa descubriera ciertos detalles. A pesar de que intentaron guardar las formas, era más que evidente que entre ellos no había una buena conexión. No obstante, el paso del tiempo les ha ayudado a sanar las diferencias que tenían y han vuelto a formar equipo por el bien de Daniella.