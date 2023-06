La reconciliación de la pareja más querida de toda España: “Llamó la atención”

Se ha producido algo realmente impactante. La prensa del corazón se ha paralizado después de este suceso que marcará un antes y un después. Iker Casillas se ha reconciliado con una de sus exparejas más populares. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un punto importante. Iker mantiene las distancias con los periodistas, sobre todo desde que se separó de Sara Carbonero. Durante el tiempo que estuvo con la periodista era un rostro bastante querido, pero después todo cambió. Gran parte del público se posicionó al lado de Carbonero y su imagen cambió bastante.

Iker Casillas era conocido como “el yerno de España” porque parecía perfecto: honesto, trabajador y familiar. El problema es que su ruptura con Sara Carbonero le dejó muy tocado. De momento no ha logrado cambiar de imagen y su actitud ha cambiado mucho. Ya no quiere saber nada de los reporteros. No da declaraciones y mantiene las distancias, a pesar de que siempre intentó proteger su vida privada. Es cierto que nunca ha hablado de ciertas cosas, pero en este sentido antes era más generoso.

La reconciliación más inesperada

Como decimos, se saben muy pocas cosas de Iker Casillas, pero es evidente que ha tenido una vida muy rica. Se hizo famoso siendo demasiado joven y ha tenido tiempo de enamorarse mil veces. ¿Qué romance llamó más la atención? El que mantuvo con Eva González porque en aquel momento la modelo estaba en su mejor etapa. Era el centro de todas las noticias y los paparazzi descubrieron que se había enamorado del deportista. Estuvieron juntos de 2005 hasta 2008. Pero, ¿por qué rompieron?

Nadie sabe responder a la pregunta anterior. Tanto Iker Casillas como Eva González son muy herméticos, por eso se conoce muy poco sobre este asunto. Lo que sí está contrastado es que durante un tiempo estuvieron enfrentados, al menos dejaron de tener relación. Ahora sabemos que se han reconciliado y hay pruebas. El futbolista Joaquín Sánchez organizó un evento para retirarse e invitó a Eva y a Iker. Todos vieron lo que pasó.

Pillan a Iker Casillas con Eva González

¿Qué hizo Iker Casillas cuando vio a Eva González en la fiesta que organizó Joaquín Sánchez? Acercarse a ella y fundirse en un emotivo abrazo. Ha salido publicado que varios rostros conocidos presenciaron este momento. Estamos delante de una reconciliación definitiva. ¿Aprovecharán ahora que ambos están solteros para retomar el contacto? Lo que está claro es que todo el mundo pensó lo mismo cuando surgió este momento. “Eva e Iker se fundieron en un gran abrazo que llamó la atención de los asistentes”, aseguran fuentes oficiales.

Eva confirma los rumores

Eva González no se esconde y no quiere que este asunto sea un secreto. Sí, se ha reconciliado con Iker Casillas y vuelven a ser amigos. Ha hablado abiertamente del tema y ha dado unas declaraciones muy suculentas. “Hacía un montón de años que no nos veíamos. Por supuesto que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar le daré otro”, ha comentado la presentadora. “Si después de 15 años las rencillas no se van no veas. Yo no tengo que guardarle rencor por nada”.