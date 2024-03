La reacción física que sufre Tamara Falcó al realizar cualquier tipo de deporte

Tamara Falcó es hija de Isabel Preysler, una de las personas más importantes de nuestra crónica social. Lleva muchos años exponiendo su vida al gran público, pero todavía escóndete secretos que no dejan indiferente a nadie.

En las últimas horas ha salido la luz una información muy destacada que marca un antes y un después en la biografía de la aristócrata. A pesar de llevar una vida sana, Tamara debe tener cuidado a la hora de hacer algún deporte. Según ha contado ella misma, un médico le dijo que tenía alergia. Detrás de esta explicación tan sencilla hay un argumento científico que da respuesta a lo que le sucede a Tamara.

La mujer de Íñigo Onieva padece urticaria colinérgica, pero ¿qué es esta anomalía? Los expertos lo definen como «una respuesta inusual del cuerpo ante la sudoración». Afortunadamente esta reacción se puede controlar con antihistamínicos, aunque hay que tener mucho cuidado porque las «alergias» son impredecibles y el efecto puede aumentar con el paso del tiempo. El lado más desconocido de Tamara ha visto la luz en ‘El Hormiguero’, durante una conversación que ha mantenido con la actriz Nuria Roca. Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Falcó ha explicado su trastorno y, como no podía ser de otra forma, se ha ganado el aplauso del público.

«A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me dan picores», empezó diciendo la colaboradora de Pablo Motos. Después prometió que estaba hablando en serio y que debía tener cuidado a la hora de realizar cualquier actividad física. En un primer momento sus compañeros pensaron que estaba bromeando, pero después se dieron cuenta de que únicamente estaba abriendo su corazón y contando su historia más desconocida.

El testimonio más sorprendente de Tamara Falcó

Tamara Falcó se ha sincerado en ‘El Hormiguero’, ese programa que le ha dado oportunidad de mostrar su faceta más amable. Lleva muchos años posando en la portada de las mejores revistas, pero para muchos es un personaje distante. Gracias a Antena 3 una parte del público ha descubierto que Tamara es mucho más normal de lo que parece. La chef se esfuerza todos los días para demostrar que todos los trabajos que ha conseguido son fruto de su talento. Prueba de ello es que ejerce de tertuliana debido a la capacidad de comunicar que ha demostrado durante todos estos meses al lado de Pablo Motos.

Nuria Roca se ha quedado muy sorprendida. Su compañera Tamara ha explicado que le sucede cuando hace ejercicio. «Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe médico para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica muchísimo». Esta anomalía contrasta con las rutinas que lleva a cabo Íñigo Onieva, quien es un gran amante del gimnasio y entrena con frecuencia.

Tamara Falcó ha intentado adaptarse a Íñigo Onieva

Tamara Falcó, a pesar de tener «alergia al deporte», ha intentado adaptarse a las aficiones de su marido. Para entender este sacrificio debemos remontarnos a 2022, cuando salió a la luz que el empresario había sido infiel a la marquesa. En un primer momento Tamara le intentó creer, apostó por la versión que le había dado y le defendió delante de muchos periodistas. El problema es que el paso del tiempo demostró que Onieva no estaba diciendo la verdad, de hecho él mismo admitió que había besado a otra chica durante un festival de música.

Tamara pensó que lo mejor era separarse y estuvo un tiempo lejos de Íñigo. Fue en ese momento cuando Onieva se dio cuenta de que había perdido a la mujer de su vida y no descansó hasta ganarse su perdón. La aristócrata le puso a prueba y superó todo con nota, así que optó por darle una segunda oportunidad. A raíz de ese instante Íñigo se ha adaptado a los gustos de Tamara y viceversa, aunque esta última ha tenido que reducir su actividad física debido a la anomalía citada en líneas anteriores.

¿Qué soluciones hay?

El problema de Tamara Falcó con el deporte no tiene una solución definitiva, pero sí hay ciertas cosas que pueden cambiarse para reducir los efectos. Los especialistas insisten en que es fundamental tener la piel bien hidratada y utilizar una ropa adecuada. Recomiendan prendas anchas que estén fabricadas con materiales naturales, como por ejemplo algodón. También resulta muy eficaz el uso de antihistamínicos antes de empezar la sudoración. Eso sí, es importante acudir a un especialista y poner este asunto en manos de los expertos antes de tomar cualquier tipo de decisión.