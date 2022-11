Quién es Montse Suárez, la abogada más famosa de Telecinco

Montse Suárez se incorporó a los mundos de Mediaset hace unos meses y la hemos podido ver trabajar como colaboradora en programas puntuales. Ha trabajado en los platós de ‘Sálvame’ y ha dado su punto de vista como profesional de la abogacía en los platós. Pero muchos espectadores se preguntan quién es y cómo ha llegado a la posición que ocupa en la cadena.

¿Quién es Montse Suárez, colaboradora de Mediaset?

Montse Suárez es madrileña y es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEE. No siempre ha trabajado en televisión, cuenta con una dilatada experiencia en el sector bancario, desde 1996 hasta 2004 trabajó para la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. Años más tarde, en 2011, se convertía en la cara visible del sindicato Manos Limpias, trabajando como portavoz y colaborando con los medios de comunicación durante dos años.

En 2013 dio un giro a su carrera y explotó su faceta como autora del libro ‘La justicia no es igual para todos’, una obra editada por La esfera de los Libros. Ya contaba con experiencia en los medios de comunicación y tenía experiencia como modelo de pasarela, con lo que Montse Suárez empezó a hacerse un hueco en el complejo mundo de la televisión.

Apareció en pantalla por el programa ‘El Gran Debate’ en Telecinco y llegó a colaborar con varios programas del grupo Mediaset. La hemos podido ver en ‘Ya es mediodía’, ‘La Primera pregunta’ y ‘Sálvame’ entre varios formatos y con ello, se ha convertido en una colaboradora usual que ya es conocida por los espectadores que frecuentan la cadena.

La polémica junto a Leticia Sabater

El pasado mes de enero ganaba más relevancia en la cadena por el desencuentro mediático que protagonizó con Leticia Sabater. Esta cantante fue a ‘Sálvame Deluxe’ a hablar de una fiesta ilegal que hizo en su chalé en Madrid y lanzó unas palabras hacia Suárez sin nombrarla. «Por cierto, una cosa a la abogada esta famosa. Tú antes de hablar lo que tienes que hacer es informarte. Te lo voy a decir claramente, los abogados buenos no están en la tele, están preparando sus juicios en el despacho. A ver si los de Cuatrecasas van a estar aquí» comentaba Sabater en el programa.

Las reacciones a estas declaraciones no fueron pocas y los titulares no tardaron en llegar. Montse Suárez quiso dar su versión y optó por hacerlo en el programa ‘Todo es mentira’. «Hay determinadas personas que cuando son pilladas in fraganti en una posible conducta irregular, como fue el caso de esta señora, resulta que ataca a la toga. Y yo por la toga mato porque es mi profesión.» comentaba Suárez en televisión.

Leticia Sabater carga contra nuestra analista Montse Suárez «Los abogados buenos no están en la tele» Montse: «yo por mi profesión MATO. ¿Qué sabe ella de las horas que dedico a mi profesión? Yo nunca he hecho ni haría una crítica así»

Además, y para aclarar su postura frente a la polémica, fue clara con su respuesta «¿Qué sabe esta señora de las horas que dedico yo a mi profesión? Yo trabajo de sol a sombra y vengo a los medios en horas donde no hay actuaciones judiciales, donde puedo con el esfuerzo que hago. No me meto con esta señora que dice que es actriz, cantante, presentadora, que se hizo famosa en los años 90».

Así su trabajo en pantalla ha ido ganando fama, aún con ello, poco se conoce de su vida personal y es que se mantiene muy reservada para proteger su intimidad fuera de cámaras.