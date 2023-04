¿Por qué Ana Obregón no aparecerá esta semana en ‘El Hormiguero’?

Pablo Motos anunció orgulloso que su equipo de producción había convencido a Ana Obregón para que visitara el plató de ‘El Hormiguero’. Sin embargo, el tiempo ha ido pasando y no ha vuelto a hablar nada de este asunto, por eso hay tantos rumores sobre la mesa. Hay quien piensa que las negociaciones han caído en saco roto, pero puede haber otra explicación. La ex de Alessandro Lequio ha aceptado la oferta, pero todavía debe matizar algunos puntos. Antes de profundizar, debemos tener en cuenta todo lo que hay detrás.

Ana Obregón está en plena promoción de su libro, necesita publicidad y está dispuesta a hablar con cualquier medio que sea respetuoso. El problema es que no quiere que se junten los dos temas del momento: el nacimiento de su nieta y el lanzamiento de ‘El chico de las musarañas’. Por eso tiene mucho cuidado a la hora de pronunciarse. En ‘El Programa de AR’ han explicado que ya hace una vida completamente normal y que pasea por Miami con total naturalidad.

Ana Obregón todavía no está en España

La actriz y presentadora sigue en Estados Unidos y todavía no tiene fecha de vuelta. Supuestamente solo puede estar allí 90 días, al menos eso es lo que asegura el periodista Antonio Rossi, pero ella se resiste a volver por varios motivos. Por un lado sabe que su niña es demasiado pequeña como para hacer un vuelo tan largo. También tiene en cuenta que en estos momentos la presión mediática que hay en España es máxima y quiere que la situación se calme. Eso sin contar los presuntos problemas burocráticos que está teniendo para registrar a su nieta.

Ana Obregón habló con la colaboradora Beatriz Cortázar y le dejó claro que su bebé “ya tenía el pasaporte americano”, así que si le ponían problemas podría trasladarse a Miami de forma definitiva. Es un supuesto extremo que ha pasado por su cabeza, pero su entorno asegura que “está bien asesorada” y que no será necesario porque sabe lo que hace en todo momento. Por unas cosas o por otras Obregón no está en España y por eso no puede estar en ‘El Hormiguero’ ni en ningún otro programa de Antena 3.

‘El Hormiguero’ está esforzándose mucho

Los responsables de ‘El Hormiguero’ están esforzándose mucho. Han puesto encima de la mesa unas condiciones muy atractivas, pero todavía no hay nada decidido. “Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón porque la hemos invitado al programa. En principio, ha dicho que sí, pero puede ser que no venga”, avisó Pablo Motos. Ana podría hacer una conexión en directo con el formato, aunque lo realmente interesante sería que estuviera en el plató.

Ana todavía no se ha decidido

Ana no sabe la fecha exacta en la que volverá a España. En Telecinco aseguran que regresará en junio y que tiene preparada una fiesta de bienvenida para que todo el mundo conozca a su nieta. Sin embargo, este dato no está confirmado por la propia protagonista. Ana ha hablado con unos reporteros que estaban haciendo guardia en su casa de Miami y les ha asegurado que está encantada con su nueva vida. Asegura que su nieta es buenísima y que su comportamiento es estupendo. Dice que ahora duerme más que nunca.