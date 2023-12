Preocupación por la última previsión de Jorge Rey para Navidad: no llega nada bueno

Jorge Rey lleva semanas dando una previsión para Navidad que no trae nada bueno, el mal tiempo parece que se acabará instalando en España. El joven que puede realizar increíbles previsiones del tiempo que casi siempre aciertan con la ayuda de los métodos tradicionales, no se muerte la lengua. Mientras que muchos están pendientes de unos mapas del tiempo que van cambiando, él, lleva semanas manteniendo la misma posición. La última previsión que ha dado en las redes sociales advierte de que no llega nada bueno, sino todo lo contrario.

La última previsión de Jorge Rey para Navidad no trae nada bueno

Estamos ante un cambio de tiempo que no será nada bueno, después de unos días de relativa estabilidad nos adentramos en una situación distinta. La AEMET ha realizado una previsión a varios días vista, aunque lo que no podía predecir es la incidencia de un anticiclón que ha dejado una situación totalmente anómala.

La llegada de un frente ha hecho saltar todas las alarmas, complicando aún más unos desplazamientos que parece que serán los grandes protagonistas de estos días. Una pequeña escapada o una reunión familiar, requiere que estemos muy pendientes de un tiempo que va cambiando por momentos.

Tal como indica esta previsión: “Se prevé que la Península quede expuesta a un flujo húmedo del norte que dejará cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte, entornos de los sistemas Central e Ibérico, y este de la meseta Norte. Se esperan precipitaciones en el área cantábrica y Pirineos, sin descartarlas en zonas aledañas al sur y en el norte de Galicia, y que tenderán a cesar excepto en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental, donde serán más abundantes. En el resto de la Península, se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas dispersos en la meseta Sur y Alborán y en Baleares, nubosidad de tipo bajo que dará paso a cielos con intervalos de nubes altas.”

Jorge Rey ya advirtió de esta previsión

El joven Jorge Rey ya advirtió de esta previsión, después de meses dejando muy claro que con la llegada del invierno todo cambiaría. Incluido un tiempo que parece que se ha visto afectado por estos cambios de rumbo que pueden llegar a ser especialmente desagradables en estos momentos. El adolescente mira preocupado unas señales del tiempo que son parecidas a las que vivimos con la llegada de Filomena.

En esos momentos el país se heló y es algo que está volviendo a pasar. Las avispas con su comportamiento advierten de que algo está a punto de llegar. Europa ha vivido las peores tormentas de nieve de los últimos años, incluida una capital de Rusia, Moscú que ha estado muy pendiente de una situación anómala. Las peores tormentas de nieve y frío de los últimos años parece que ya están aquí.

Jorge Rey no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando: “La semana de después, la del 25 de diciembre y última del año, las probabilidades de un cambio son bastante altas. Esperaríamos junto con la llegada de la Luna nueva, la llegada de una nueva tendencia que nos arrimaría, por tanto, más al invierno.” Por lo que esa semana en la que normalmente estamos de vacaciones, la situación será especialmente complicada.

Tocará esperar para ver qué es lo que sucede con un tiempo que parece que con la llegada del invierno nos está dejando unos días de frío y mal tiempo. De momento, toca empezar a disfrutar de lo que llega, las vacaciones más esperadas del año.