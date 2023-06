Preocupación máxima por el desesperado mensaje de este famoso cantante español: «No estoy bien»

No se habla de otra cosa. Un conocido cantante ha usado sus redes sociales para confesar que está viviendo un momento realmente delicado. ¿Qué ha pasado? Ha tocado fondo y no ha tenido más remedio que compartir su situación con el gran público porque no quería desaparecer sin dar explicaciones. Se ha comprometido a recuperarse pronto porque tiene pendiente una gira de conciertos y no quiere dejar tirados a sus fans. Muchos rostros conocidos, como por ejemplo Belén Esteban o Ana Rosa Quintana, le han mandado mensajes de apoyo y cariño.

Desvelamos la identidad del afectado

El artista que ha puesto de manifiesto su crisis personal es Alejandro Sanz. A todo el mundo le ha sorprendido mucho porque siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Sin embargo, siente la necesidad de compartir su mal momento. Considera que sincerarse le puede ayudar y lo cierto es que está recibiendo muchas muestras de cariño. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

Alejandro Sanz ha usado su poder en redes sociales para que todo el mundo se entere del motivo de sus ausencias. Últimamente no está tan activo como de costumbre y hay una explicación: necesita ayuda. No se encuentra bien y se ha puesto en manos de profesionales. “Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer, pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, escribe. Este mensaje es muy importante porque ha dado visibilidad a la salud mental.

La salud mental de Alejandro Sanz

Belén Esteban tiene razón. En ‘Sálvame’ ha recordado que Alejandro antes de ser un gran artista es persona. La princesa del pueblo entiende que esté atravesando una crisis personal y considera positivo que la haya compartido. La salud mental es un tema del que pocos hablan y es necesario alzar la voz en ciertos momentos. “Solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresa el cantante.

Las alarmas han saltado y Sanz no ha tenido más remedio que escribir un nuevo mensaje para actualizar su situación. Reconoce que todavía le queda un largo camino por recorrer, pero cree que cada vez está más cerca de retomar la normalidad. Sus palabras, cargadas de sensibilidad, han llamado la atención de todos.

El nuevo mensaje del cantante

“Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y, aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”. Con estas palabras Alejandro ha tranquilizado a sus seres queridos. También ha asegurado que no va a cancelar sus conciertos. Se encuentra bien acompañado y su entorno le ayudará a salir del bache.