La petición más surrealista de Dani Martin a todos los que se encuentren con él por la calle

Dani Martín es uno de los cantantes más conocidos de nuestro país y puede presumir de contar con el cariño del público, aunque también tiene detrás un ejército de detractores muy numeroso. A sus 47 años ha vivido situaciones de todo tipo y muchos han puesto en circulación rumores que no se ajustan a la realidad, por eso ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales. Está cansado de responder siempre a las mismas preguntas y ha pedido a sus fans que no le vuelvan a cuestionar por su aspecto físico. Recuerda que hace unos meses tenía unos kilos de más, algo que le extrañaba a mucha gente. Ahora ha adelgazado y también recibe comentarios agresivos, por eso no me entiende la curiosidad de su querida audiencia.

Dani Martín comprende que no todo el mundo pregunta para ofender. Considera que hay gente que realmente se preocupa, así que ha decidido publicar un vídeo en su cuenta de Instagram aclarando que no tiene ninguna enfermedad. Ha perdido peso y se ha teñido el pelo de rubio porque le gustan los cambios y considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Recordemos que lleva prácticamente toda su vida encima de los escenarios y todo artista necesita renovarse. Hay que destacar que recientemente ha sacado una canción basado en la actriz Ester Expósito, conocida por su papel protagonista en la serie juvenil ‘Élite’.

Dani se ha convertido en tendencia a raíz de publicar su último tema musical. No obstante, hay una parte del público que ha decidido centrarse en comentar su evolución física. Cree que es el momento perfecto para dejar claro que lo más importante es la salud. Ha decidido cuidar su alimentación y hacer ejercicio físico. Esos son los dos únicos motivos por los que ha adelgazado, pero no, no está enfermo ni tampoco atraviesa ninguna depresión.

La petición que ha hecho el cantante

El intérprete de ‘Ester Expósito’ ha pedido a sus fans que dejen de preguntarle por la calle por qué ha perdido tanto peso. Está cansado de dar siempre las mismas respuestas, así que ha dado explicaciones delante de todos. Para que el público le entienda a desvelado la conversación que suele mantener con los fans que se acercan a él para hablarle de su evolución.

«Hace un par de años sucedió y ahora está volviendo a suceder otra vez, pero al revés, a la inversa. Y es el encuentro con gente maravillosa en el día a día en la calle que me dice: Estás más delgado, ¿no? ‘Sí, sí’. Pero es que estás más delgado. ‘Sí, sí, estoy más delgado. Pero ¿estás bien? ‘Sí, sí, estoy mejor que hace dos años, cuando estaba como Miki Ballena. Pero es que estás más delgado. Y llevas el pelo rubio. ‘Sí, también. Fíjate qué cosas’, respondo».

A pesar de que está molesto por la situación anterior, Dani no pierde su sentido del humor y afirma: «Se confirma: he adelgazado, lleva gafas y tengo el pelo rubio». Promete que ha encontrado la calma que llevaba tanto tiempo buscando. Resalta que no tiene ningún problema de salud y promete que su estado anímico es muy bueno. Simplemente ha perdido peso porque está cuidando su dieta.

Las declaraciones de Dani Martín

En un intento por tranquilizar al público que verdaderamente está preocupado por él, Dani Martín ha prometido que se está cuidando mucho. También ha lanzado una indirecta a todos aquellos que han puesto en circulación rumores que no se ajustan a la verdad. «Este vídeo era para decir que si nos encontramos, así, en cosas, en la calle, en el súper, en estas cosas que se salen a hacer cuando me dejan salir del sitio este donde sabéis que me metieron algunas personas que les gusta el clickbait, que sí. Me he puesto gafas, porque como van pasando los años cada vez ves peor y eso, pero que he adelgazado, he adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_)

Su intención es silenciar a sus detractores y ha aprovechado para recalcar que atraviesa una de sus mejores etapas. Desde que ha cambiado su alimentación se ha dado cuenta de que su cuerpo está mucho mejor, pero eso no es lo importante. Lo que verdaderamente le interesa es que su organismo funcione bien.

«Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble. Así que ya nos ahorramos el tema de que ‘has adelgazado’ y todo este kit», ha comentado al respecto. Sus declaraciones son sorprendentes porque el artista siempre ha intentado estar al margen de la prensa. No se siente cómodo dando explicaciones, de ahí que su vídeo no haya tardado en viralizarse.