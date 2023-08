Olas de calor sin precedentes: las autoridades emiten una alerta roja en estas comunidades autónomas

Las olas de calor sin precedentes azotarán de lleno a estas comunidades autónomas que no han dudado en lanzar una alerta roja. Las altas temperaturas de estos días de agosto nos han dejado en una situación complicada, especialmente ante unos fenómenos que se repiten una y otra vez. Las temidas olas de calor están causando estragos, cuando ya tendríamos que decirle adiós al calor, vemos como nos está golpeando en un mes de agosto de cifras de récord. Esto es lo que nos espera en este fin de semana según la AEMET.

Las autoridades emiten una alerta roja en estas comunidades autónomas por unas olas de calor sin precedentes

El tiempo en este fin de semana de agosto será estable y soleado en casi todo el territorio. España está en una situación que la coloca a la cabeza de una ola de calor que sigue estando presente. No será como la que acabamos de dejar atrás, pero nada tendrá de envidiar a las demás, especialmente en un mes de agosto.

Siguen las anomalías térmicas que nos han estado afectando durante estos días. Hemos superado ya la canícula del verano, del 15 de julio al 15 de agosto, se considera que es cuando más calor puede hacer, pero eso no significa que nos libremos de unas cifras que siguen poniendo los pelos de punta.

Si recordamos este verano por lo que hemos estado viviendo, seguro que nos quedaremos con un calor extremo que se ha convertido en recurrente. Hemos llegado a superar todos los récords habidos y por haber, en Cataluña se ha llegado a los 46º, algo que hasta la fecha nunca había sucedido. Y no es el único récord superado, se he llegado a unas cifras que nos han dejado gran parte del verano con noches tropicales que no han bajado de los 25º.

La AEMET ha lanzado varias alertas ante unas cifras muy altas para la época del año, entre las que destacan Madrid con 36 grados, Pamplona con 37 grados, Zaragoza puede llegar a los 38 grados y, la temperatura más alta se registra en Córdoba con 39 grados. Andalucía será una de las provincias más castigadas en este fin de semana en el que el calor acabará siendo también protagonista. Solo Galicia se salvará con algunas lluvias que empezarán a oler a otoño y se ceñirán a lo normal para esta época del año.