No vamos a tener fin de semana: el mensaje más demoledor de Mario Picazo

Mario Picazo lanza el mensaje más demoledor, no vamos a tener fin de semana, nos espera un giro radical en el tiempo que puede cambiarlo todo. Esperamos durante toda la semana un final de semana para poder realizar determinadas actividades que no vamos a poder desarrollar en estos días que están por llegar.

El mensaje más demoledor de Mario Picazo coincide con el de otros expertos como Roberto Brasero que mantiene una previsión muy similar a la de este especialista. Ambos coinciden con la AEMET que ha mostrado unos mapas del tiempo con un tiempo de lo más inestable.

El mensaje demoledor de Mario Picazo nos deja sin fin de semana

Estos dos días de la semana en los que podríamos hacer todo aquello que queremos y más al aire libre, tendremos que refugiarnos en interiores. Depende de dónde tengamos pensado ir o los planes de fin de semana que hayamos hecho, se quedarán en nada, ya que el tiempo de estos dos días puede cambiarlo todo y más.

Habrá llegado el momento de empezar desde cero a ver qué nos depara el tiempo. Nada es como debería en un 2024 en el que todo puede cambiar por completo en cuestión de minutos. Como si el mal tiempo se amplificará y con una sensación de que no hemos dejado atrás el invierno en esta primavera que parece que nos está haciendo recuperar el tiempo pasado que nunca hubiéramos imaginado.

El mal tiempo parece que nos llegará después de lo que nos imaginábamos. Ya que en este invierno en el que parecía que tendría que hacer frío, no lo ha hecho. Especialmente en esta semana de enero en la que quizás tendríamos que encontrar un poco de tiempo a la hora de hacernos con un tipo de elemento que puede cambiarlo todo.

El bloqueo de las borrascas de estas semanas pasadas quedará en nada. Algo de lo que lleva advirtiendo Mario Picazo desde hace tiempo. Parece que el tiempo está cambiando y lo hace de tal manera que tendremos que enfrentarnos a una situación realmente distinta a la esperada, con unas cifras que asustan.

Las temperaturas van a descender en picado, al mismo tiempo que llega la lluvia y la nieve, en un fin de semana en el que las cifras pueden llegar a ser complicadas. Esto es lo que nos espera según Mario Picazo.

La previsión del tiempo de Mario Picazo

Mario Picazo ha querido lanzar una previsión del tiempo específica para un fin de semana en el que parece que todo cambia. Tocará prepararnos para lo peor, si tenemos en cuenta que estamos ante un segundo fin de semana de primavera que puede llegar a ser complicado en todos los sentidos.

Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas: “Marzo sigue regalándonos mucho de lo que enero y febrero no nos dieron: tiempo invernal, con lluvias contundentes que, en algunas zonas necesitadas de agua, serán beneficiosas para recortar algo el déficit. La corriente en chorro que impulsa frentes y borrascas mantiene la dinámica de días atrás y sigue ondulando y conduciendo borrascas con frentes asociados por nuestras latitudes. El tiempo este fin de semana será más invernal que primaveral porque a esas precipitaciones tendremos que sumar el viento y el intenso oleaje en algunas zonas marítimas. Marzo sigue por lo tanto ventoso como dice el refranero, aunque veremos si está inestabilidad que lo ha caracterizado desde su inicio tiene o no continuidad durante las próximas semanas.”

Completa la previsión dándonos más datos de lo que nos espera estos días: “la situación que más se está registrando y suele ser habitual por estas fechas, borrascas con frentes asociados que llegan por el noroeste peninsular y descargan de forma más contundente en ese sector de la península. Con los vientos llegando del oeste, llueve menos cuando esos frentes llegan al Mediterráneo o zonas del sur peninsular. Las lluvias más copiosas las vamos a ver en zonas del noroeste y dado que los vientos en esta ocasión llegan más del oeste y suroeste, las precipitaciones pueden ser copiosas en la vertiente sur del sistema Central e Ibérico, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.”

La lluvia puede ser pues generalizada al igual que unas nevadas que pueden poner en riesgo la mayoría de los desplazamientos de estos días de la semana. Según Picazo: “Como ya ocurrió el fin de semana pasado la nieve puede volver a cuajar este fin de semana en algunas capitales de la meseta norte. Las cotas de nieve durante el fin de semana se pueden llegar a situar entre los 600 y los 800 metros en algunas zonas del noroeste causando incluso problemas de circulación en un buen número de carreteras.” Será mejor que preparemos el abrigo, el paraguas y las cadenas para hacer frente a esta situación.