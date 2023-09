No te creerás que siguen aquí: estos famosos aún siguen vivitos y coleando

Hay muchos famosos que por motivos diferentes han perdido peso mediático y parte del público cree que han fallecido, pero no es así. En esta noticia hablaremos de aquellos rostros conocidos que afortunadamente se encuentran en perfecto estado, a pesar de que haya gente que piense lo contrario.

La actriz Kiti Mánver

A sus 70 años, Kiti Mánver es una de las grandes actrices de España. Su verdadero nombre es María Isabel Mantecón Vernalte y tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria profesional. Ha trabajado en series tan importantes como ‘La casa de papel’, ‘La que se avecina’ o ‘Velvet’. Eso sin contar su amplio historial cinematográfico. Una de sus mejores películas fue ‘Las ovejas no pierden el tren’. No podemos olvidar que ha actuado en obras de teatro tan famosas como ‘Sueño de una noche de verano’. Afortunadamente Kiki se encuentra bien de salud y no tiene ningún problema.

Julieta Serrano

Continuando con el mundo artístico, no debemos hablar de Julieta Serrano, una de las mejores actrices contemporáneas de España. Tiene 89 años y ya no tiene la misma actividad, pero continúa en plena forma. Si sumamos su participación en películas y obras de teatro, podemos decir que es una de las estrellas que más trabajó en su época. De hecho tiene en su poder varios galardones importantes, como por ejemplo un Premio Goya o un Premio Feroz. También recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. ¿Su último papel? En 2022 en ‘Madres Paralelas’.

Pilar Torres

Todos recuerdan a Pilar por su papel en ‘Verano Azul’, donde dio vida a Bea. La artista está retirada, de hecho después de participar en esta famosa serie empezó a trabajar de auxiliar de enfermería. Hace tiempo que no se sabe nada de ella, pero por suerte se encuentra bien. En la actualidad sigue teniendo contacto con sus compañeros de ‘Verano Azul’, a pesar de que ella decidió tomar un camino distinto.

Mariano Ozores

A sus 96 años, Mariano Ozores está viviendo en Madrid y disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Pertenece a una familia de artistas y como no podía ser de otra forma él también triunfó en el mundo del espectáculo. Primero empezó como guionista, pero este empleo se le quedó corto y dio el salto a la gran pantalla. Ha actuado en más de cien películas. Hace tiempo que no asiste a ningún evento, pues ahora lleva una vida más tranquila. Pero no ha fallecido, tal y como han pensado algunos.

Manolo Sarria

Manolo Sarria tiene 73 años . Ha pasado a la historia porque se junto con su amigo Juan Rosa y formó el famoso Dúo Sacapuntas. El concurso ‘Un, dos tres’ le catapultó a la fama y durante un tiempo fue uno de los rostros más famosos del país. Su carrera es intachable. Con el paso del tiempo decidió separarse de su amigo y emprender una carrera en solitario que fue igual de exitosa. Su talento sigue siendo el mismo, de hecho ha recibido varios premios que no han hecho más que consagrar su brillante trayectoria.