No estamos preparados para lo que llega hoy y Meteored avisa a España: «Que no os coja…»

Meteored avisa a España de lo que llega hoy, será mejor que nos preparemos para lo peor, lo que puede pasar en las próximas horas pone los pelos de punta. Estamos viviendo un otoño de esos que impresionan y que nos pueden alejar de lo habitual. De unos días en los que muchos se preparan para un puente en el que todo puede ser posible. Tendremos que estar pendientes de un cielo que nos guardará más de una sorpresa.

Vivimos un otoño de esos en los que quizás tocará estar listos para cualquier cosa, desde un marcado descenso de las temperaturas, hasta una lluvia que puede llegar de repente. Toda España está pendiente de una previsión del tiempo que marcará estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente complicada. Lo que puede pasar es algo que realmente nos sumergirá en lo peor de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué nos explican sobre lo que llega los expertos de Meteored, quizás no estamos del todo preparados.

Que no os coja desprevenidos

Los expertos no dudan en advertir que no hay que confiarse, lo que hemos tenido en días anteriores, nada tiene que ver con lo que está por llegar. Tocará estar pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Estos días pasados en algunos puntos de España se han registrado valores más altos de lo que sería habitual, casi para coger el bañador e ir a la playa, pero cuidado, tampoco hay que olvidar la época del año en la que estamos. Este otoño en el que estamos, este mes de noviembre en el que vivimos, puede acabar siendo mucho peor de lo esperado.

Tocará tener por delante algunos cambios de tendencia que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Sin duda alguna, estaremos pendientes de un cielo que nos aleja de lo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden acabar marcando unos días en los que todo puede ser posible. Es hora de conocer qué pasará.

Meteored avisa a España ante lo que llega hoy

Lo que llega hoy a España nos lanza directamente ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que quizás estén marcadas por el tiempo libre de que dispondremos. Es hora de seguir a unos expertos que nos darán más de una sorpresa.

Tal y como nos explican los expertos: «Este primer fin de noviembre el tiempo de España estará condicionado por el paso de un frente, siguiendo con la tónica de estos últimos días. Además de la lluvia, el ambiente será muy templado o suave por la llegada de masas de aire suaves y húmedas desde el Atlántico, con nevadas más bien anecdóticas que han quedado restringidas a los techos peninsulares. En lo que queda de día el sistema frontal que se mantuvo ayer estacionario sobre el noroeste, donde se acumularon más de 40-50 l/m² en observatorios de Zamora, Ourense, Pontevedra o A Coruña, se desplazará hacia el sureste. Habrá precipitaciones en Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja e interior de Cataluña».

Siguiendo con la misma explicación: «Tras el paso del frente de este fin de semana, desde el martes nos afectará otro sistema frontal atlántico bastante activo que se verá reforzado por un río de humedad que arrancará desde latitudes subtropicales. Serán localmente intensas en el entorno del sector occidental del Sistema Central, Huelva y puntos de Extremadura, sin descartar algunas tormentas embebidas en el frente o por delante del mismo. Mañana el sistema frontal alcanzará a las comunidades mediterráneas, donde dejará precipitaciones moderadas en el Estrecho, disipándose en el resto».

El primer día de este semana de noviembre los cambios serán evidentes: «El lunes será un día de transición, con las altas presiones tendiendo a ascender de latitud y poniendo rumbo al interior del continente europeo. Las madrugadas de los primeros días de la semana que viene serán bastante frías en el interior peninsular al quedar los cielos más despejados en la mayor parte de nuestra geografía. Solo se prevén algunos chubascos aislados en las comunidades mediterráneas. Al final de este día la nubosidad media y alta aumentará en el noroeste, anticipando la llegada de un nuevo frente. Lloverá en el extremo occidental de Galicia, extendiéndose las precipitaciones el martes a toda esta comunidad, pudiendo ser localmente intensas y tormentosas. Afectarán de forma más dispersa a la provincia de León y Asturias».