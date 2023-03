El músico que escapó de la guerra y hoy es una estrella mundial

Se llama Ara Malikian. Es un violinista que no ha tenido una vida fácil y actualmente es una de las estrellas más potentes de la industria musical. Ha estudiado en refugios antibombas, tuvo que escapar de la guerra y nunca se olvidó de su gran sueño. En estos momentos todo el mundo está hablando de él y tiene a sus espaldas una carrera brillante. Su abuelo, una de las personas más importantes de su biografía, estaba a punto de morir en el genocidio armenio y un violín le salvó al vida.

Ara se dedica a honrar la memoria de su abuelo y ahora arrasa en estadios y plazas. Brilla encima de los escenarios y, según ha salido publicado, su arte quedará grabado a fuego en la historia de la música. Tiene mucho talento y ha conseguido que los empresarios del momento le conozcan. Tiene ofertas bastante llamativas encima de la mesa, pero solamente acepta las que considera realmente atractivas. No le importa el dinero, su intención es que su talento llegue lo más lejos posible. No lo hace por él, lo hace para que su abuelo se sienta orgulloso.

Ara Malikian triunfó con 12 años

Ara llena conciertos en los cinco continentes y no se merece menos. Empezó a tocar el violín con 12 años y desde entonces no ha parado de formarse. En alguna de sus entrevistas ha dejado muy claro que el conocimiento no tiene límite y que su gran sueño no es triunfar, es aprender. Triunfó cuando era muy joven, pero detestaba que se refirieran a él como “un niño prodigio”. En una ocasión explicó que no se sentía cómodo dentro de esa definición porque lo único que hacía era luchar por su sueño.

“Lo mío ha sido estudiar 15 horas por día durante 40 años, cualquiera que haga eso sería considerado un prodigio”, explicó. Es decir, su éxito es el resultado de un esfuerzo superior. Ha trabajado muy duro para conseguir lo que tiene en la actualidad y más teniendo en cuenta la vida que ha tenido. Ha resuelto situaciones bastante complejas. Siempre ha salido adelante porque quería que su abuelo se sintiera orgulloso de él. Nunca ha consentido que nadie le de un “no” como respuesta, él siempre ha llegado hasta el final del asunto.

La gran oportunidad de Ara

El violinista recibió un regalo cuando cumplió 15 años que nunca podrá olvidar. El líder de la orquesta Hans Herbert- Jöris le descubrió de forma casual y le proporcionó una beca para estudiar en Hochschule für Musik und Theatre Hannover, uno de los mayores conservatorios del mundo. En un primer momento no sabía si marcharse, pero terminó aceptando porque su familia le hizo entender que era su gran oportunidad. A partir de ese momento su vida dio un giro de 180 grados. Pudo hacer lo que más deseaba: aprender.

El músico tiene un hijo

Ara Malikian ha dejado atrás sus fantasmas del pasado y hoy solo hay luz en su vida. Una luz que tiene nombre propio: Kairo. El hijo del artista se ha convertido en uno de los jóvenes de momento porque su padre habla de él siempre que tiene ocasión. “En verdad, él hace lo que quiere conmigo”, declaró en una de sus entrevistas. Esta es la historia de un violinista que escapó de su país para huir de la guerra y que ahora recorre el mundo gracias a su talento.