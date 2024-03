El motivo por el que nadie sabe qué se traen entre manos Rauw Alejandro y Laura Pausini

Tiene 49 años y hace mucho tiempo se convirtió en la musa de la música italiana. La fama de Laura Pausini ha cruzado fronteras y en los últimos tiempos se ha visto envuelta en un revuelo que no ha dejado indiferente a nadie. Alguien filtró que estaba trabajando en secreto con Rauw Alejandro, pero el proyecto que les ha unido todavía no ha visto la luz y hay una razón que lo explica. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

Desde que rompió con Rosalía, el artista puertorriqueño está en boca de todos. Su vida sentimental ha ocupado los titulares de los mejores medios y el público quiere saber quién ocupa su corazón. Fuentes cercanas aseguraron que quería volver con Rosalía, pero ella ya se ha enamorado de Jeremy Allen, el actor que protagoniza ‘The Bear’.

Rauw Alejandro estaba tan enamorado de la intérprete de ‘Despechá’ que intentó empezar una aventura en España, de hecho se compró una mansión en Cataluña que fue decorada con sumo cuidado. Pero ahora todo ha cambiado. Poco después de anunciar que iba a casarse con Rosalía, el cantante se vio obligado a confirmar una información que puso en circulación la revista ‘People’. Rauw reconoció que había puesto punto y final a su historia de amor con la catalana. En ese mismo instante comenzaron los rumores y fueron muchos los que le acusaron de haber sido infiel, pero él sigue defendiendo que en ningún momento le faltó el respeto a nadie.

En mitad de este conflicto mediático ha aparecido Laura Pausini, quien cantará con el de Puerto Rico su famosa canción ‘Se fue’. Pero, ¿por qué esta colaboración tan deseada todavía no ha visto la luz? Los artistas llevan trabajando mucho tiempo en este proyecto, aunque deben esperar a lanzarlo cuando sea el momento oportuno. En estos momentos las aventuras sentimentales de Rauw Alejandro ocupan gran parte de la atención de los medios, por eso los expertos les han recomendado que sean pacientes.

Laura Pausini explica qué le une a Rauw Alejandro

Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Laura Pausini dio un paso adelante para explicar por qué había decidido trabajar con Rauw. Este último cantó ‘Se fue’ en los Premios Grammy y su actuación tuvo mucha repercusión, de hecho emocionó a la mismísima Laura. Fue en ese instante cuando la italiana pensó que lo más acertado era cantar el mítico tema juntos. Está todo preparado y mucha gente sabe qué se traen entre manos, pero están esperando a que les den luz verde para publicar el proyecto.

Pausini disfruta de una relación excelente con sus fans y ha prometido que «pronto» podrán disfrutar de su colaboración con el ex de Rosalía. «Rauw y yo ya grabamos nuestra canción. Sin embargo, tiene problemas de contrato con su discográfica y hasta que no le den autorización no podemos publicar», ha comentado al respecto. En este sentido debemos resaltar un detalle importante que tiene relación con la imparable trayectoria de Alejandro.

El cantante puertorriqueño era una estrella antes de conocer a Rosalía y su voz ya sonaba con fuerza en España y en Latinoamérica. Sin embargo, cada vez son más los que le acusan de haberse beneficiado mediáticamente de la catalana. Rauw Alejandro prefiere no entrar en esta guerra porque promete que tiene muy buena relación con ella, a pesar de que haya adoptado por emprender aventuras distintas en el terreno amoroso.

Los beneficios de trabajar con Laura Pausini

Rauw Alejandro ha dejado atrás su etapa con Rosalía, con la que también sacó una canción, para colaborar con Laura Pausini. La artista lleva más de tres décadas brillando encima de los mejores escenarios. Empezó trabajando en Italia y ha terminado convirtiéndose en un icono internacional. Es musa de otros muchos artistas y ha conseguido ganarse el corazón del público. Además de tener una fuerza imparable en la voz, Pausini sabe conectar muy bien con la audiencia y esa es la razón por la que tiene tanta presencia en la pequeña pantalla.

Durante una entrevista con la revista ‘Elle’, Laura reconoció que seguía poniéndose nerviosa cuando se encendía el piloto rojo de alguna cámara. Donde se siente realmente cómoda es delante de sus queridos fans, interpretando aquellas canciones que le han posicionado tan bien. «Como dice mi padre, el escenario es mi casa. Allí arriba me siento más segura que en mi propio salón. Me desnudo sin avergonzarme, sé que no estoy sola y me da energía», declaró al respecto. Todo el que ha trabajado con ella guarda un recuerdo estupendo, de hecho estar a su lado es garantía de éxito.

La intérprete de ‘Se fue’ tiene claro por qué sus pasos mediáticos tienen tanta repercusión: es distinta y no se deja llevar por las modas. «Lo que nos hace perfectos es ser únicos y distintos unos de otros. Desde las diferencias podemos apreciar la vida, aprender a ser más inteligentes y cultos».