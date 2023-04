Mario Vaquerizo cuenta lo que todos sabían: lo que hay detrás de su relación con Alaska

Mario Vaquerizo y Alaska llevan juntos 23 años, detrás de su relación se esconde el secreto mejor guardado de una pareja que ha provocado ríos de tinta. Vaquerizo se casó con su ídolo, Alaska, el oído musical de este hombre ya apuntaba maneras desde la adolescencia y hoy en día es uno de los productores y cantantes con más talento. Mario ha tenido que luchar sobre rumores que cuestionan su relación desde el primer día, aunque eso no le ha impedido vivir al margen de ellos. Por fin, ha decido contar lo que todos sabían y que destapa que hay detrás de su relación con Alaska.

Lo que hay detrás de la relación de Alaska y Mario Vaquerizo

En el programa Déjate Querer de Paz Padilla pudimos ver y escuchar a un Mario Vaquerizo que habló sin tapujos. Hablando claro sobre la imagen que transmite al mundo y cómo se ve una relación con Alaska, una de las cantantes más famosas de nuestro país, Vaquerizo no se muerde la lengua sino todo lo contrario.

Tal y como dice: “Entre nosotros, con mis amigos, nos llamamos maricones. El problema no está en la palabra, el problema está en cómo se diga”. Algo de lo que se le ha acusado dadas sus formas y manera de relacionarse con los demás. “Luego dicen que si tengo mucha pluma, que si todo es una tapadera… Todo el mundo lo sigue pensando.”

Un hombre que habla clara de su sexualidad y no tendría ningún reparo en estar con quien quisiera, tal y como decidió hace 23 años, se pone de los nervios cada vez que oye los mismos comentarios una y otra vez. Viviendo en plena libertad, habiendo demostrado que es un profesional y vive un sueño al estar con la mujer que ama. Vaquerizo debe salir al paso de esos comentarios y es de lo más contundente.

Mario habla muy claro frente a Paz Padilla, recordando las palabras de Alaska: “No están insultando a mi marido, me están insultando a mí, porque si no, yo no me voy a morir de inanición”. Añade además que Alaska está muy bien atendida. Con lo cual, su amor desde que en 1999 un joven encontró a su ídolo en una discográfica, ha sido real y compartido, entre ambos hay química, conexión y son, a todos los efectos una pareja consolidada.