Madonna da de qué hablar con un polémico anuncio que ve la luz 34 años después de ser censurado

Hay algo que nadie puede negar. Madonna es la auténtica reina del pop. Como todas las estrellas arrastra leyendas y algunas no se corresponden con la realidad, pero otras son completamente ciertas. La artista lleva toda su vida encima de los escenarios, así que ha atravesado épocas de todo tipo y muchas veces ha sido víctima de la censura. Es justo lo que le pasó después de rodar un anuncio de Pepsi. Sin embargo, ella siempre ha llevado la libertad por bandera, así que se ha arriesgado y ha mostrado en qué consistía el vídeo.

Antes de entrar en detalles debemos recordar que Madonna ha mantenido en alerta a sus millones de fans debido a sus problemas de salud. Tuvo una “infección bacteriana grave” y estuvo varios días en la UCI, pero los médicos actuaron a tiempo y controlaron la situación. Afortunadamente ha contado con el apoyo de su familia, quien no le ha dejado sola ni un instante. Fuentes cercanas aseguran que lo que le sucedió está relacionado con el estrés laboral, pues a sus 65 años sigue con un ritmo frenético.

¿Cuál es el secreto del éxito de Madonna? Ha protagonizado muchos escándalos, sobre todo con sus videoclips, pero ella sigue trabajando con una sonrisa. Hace lo que considera oportuno en cada momento, por eso se ha ganado el respeto del público. Después de 34 años, consideró que había llegado el momento de mostrar cómo fue su trabajo con Pepsi, a pesar de que después de grabarlo lo censuraron. Por ese motivo lo ha publicado en sus redes, aunque ella no ha sido la primera.

Durante la retransmisión de los MTV VMAs de 2023 también se proyectó el vídeo para que los espectadores juzgasen si se merecía ser eliminado. La artista ha aprovechado el momento para agradecer a la marca que hubieran pensado en ella. Asegura que se ha dado cuenta ahora “de la genialidad de la colaboración” y se siente completamente orgullosa.

En el anuncio la cantante aparece interpretando uno de sus temas y en un momento dado dice: “Adelante, pide un beso”. Después se sienta y contempla su famoso sencillo ‘Like a prayer’. Madonna no entiende que estas imágenes no vieran la luz en su momento, así que ha mandado un mensaje.

34 years ago I made a commercial with Pepsi to celebrate the release of my song Like a Prayer.

The commercial was immediately canceled when I refused to change any scenes in the video where I was kissing a black saint or burning crosses.

So began my illustrious career as an… pic.twitter.com/zHBaBtGP9v

— Madonna (@Madonna) September 13, 2023