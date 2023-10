Lo que hemos visto hasta ahora no es nada comparado con lo que llega: el aviso de la AEMET

El aviso de la AEMET no es nada comparado con lo que llega en España y hemos visto hasta ahora, los expertos no dejan de ver unos mapas que muestran un otoño complicado. Este año 2023 está siendo especialmente duro para todos aquellos a los que no les gusta el calor. Hemos batido todo tipo de récords, en verano, invierno y ahora otoño, ante unas altas temperaturas que son realmente históricas. Lo que está por llegar, podría ser mucho peor, si nos fijamos en un nuevo aviso de la AEMET.

El aviso de la AEMET por lo que llega

⚠️Las altas temperaturas en nuestro país se traducen ya en tres récords de días cálidos (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre).

Pero lo más extraordinario es que todavía quedan bastantes días de calor inusual para la época: podríamos tener hasta diez récords de días cálidos más. pic.twitter.com/ovkeNbHzGf — AEMET (@AEMET_Esp) October 2, 2023

Este 2023 está siendo especialmente caluroso, en verano hemos vivido pendientes de las olas de calor, un total de 4 de lo más intensas. Por primera vez se ha llegado a los 46º en Figueras, Cataluña, una cifra que pone los pelos de punta. Pero lo peor quizás está a punto de llegar. Estamos a octubre y en algunos sitios, no hemos sacado la chaqueta.

En este veranillo de San Miguel hemos podido ver como se han superado todos los récords, rozando los 40º en el valle del Guadalquivir en un mes de octubre. Pero lo peor puede estar por llegar, ante una subida de las temperaturas que puede llegar a unas cifras difíciles de superar. Los expertos miran preocupados unos mapas con unas temperaturas que sobrepasan todos los registros.

Esta dorsal anticiclónica que nos ha regalado una extensión del verano en pleno mes de octubre ha hecho que la AEMET lance unos preocupantes datos en redes sociales. Tal y como nos indican: “Las altas temperaturas en nuestro país se traducen ya en tres récords de días cálidos (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre). Pero lo más extraordinario es que todavía quedan bastantes días de calor inusual para la época: podríamos tener hasta diez récords de días cálidos más.”

Podríamos pues superar unas cifras que hasta la fecha han sido históricas. Quizás nos esperen muchos más récords en los próximos días. De momento, los días y las noches están siendo demasiado suaves o incluso calurosos para esta época del año. La AEMET lanza el aviso para que todo el mundo esté preparado, no se puede hablar de ola de calor, pero es igualmente un comportamiento anómalo.