Una joven funda el círculo ecuestre de Aragón tras tres operaciones de corazón: «La vida es una»

La historia que hay detrás del primer círculo ecuestre en Aragón es apasionante. Su fundadora, María González, es una luchadora nata que se puso el mundo por montera hace ya cuatro años para hacer realidad su sueño y fundar Equiaragon, con el propósito de dar a conocer el universo del caballo, su pasión.

Esta zaragozana se sale de la tangente. No es la típica historia de una jinete que desde pequeña ha vivido a lomos de su caballo y que finalmente decide fundar una asociación. No. González aprendió a montar más mayor, con 25 años, después de haber sido operada tres veces de corazón.

«La vida es una. Decidí aprovechar la oportunidad que me ha dado la vida y disfrutar de lo que más me apasiona, la naturaleza y los animales. Así que empecé a dar clase en una hípica y me enamoré de este mundo», explica desde la Hípica Foster (Miralbueno, Zaragoza) a OKDIARIO.

«Yo soy aficionada al mundo del caballo, siempre me han gustado los animales, y de pequeña, a pesar de que no paraba de pedirles a mis padres que me llevaran montar, nunca me dejaron por miedo, pues mi hermana mayor sufrió una fuerte caída. Al final estamos hablando de un deporte de riesgo y, en muchas personas, ocasiona inseguridad. Pero tras sufrir tres ataques al corazón, mi vida cambió. Significó un punto de inflexión, y me dije, María, afronta la vida. ¡Tienes que ganarle al miedo!», sonríe.

El origen de Equiaragon

Tuvo que llegar la pandemia para que su sueño se volviera a imponer en la vida ajetreada de María González, quien trabaja a su vez para una entidad bancaria, a fin de fraguar lo que se ha convertido en el primer círculo ecuestre de Aragón. «Equiaragon es una asociación sin ánimo de lucro que nació como una iniciativa para impulsar el sector ecuestre en nuestra Comunidad, en todas sus vertientes y darle visibilidad, puesto que creo que no aprovechamos todo el potencial que tenemos en Aragón», defiende esta mujer emprendedora.

«En 2020, con una pandemia que paralizó el planeta, muchas personas pasamos de ir a mil por hora, a tener demasiado tiempo libre… Yo dediqué en aquellos meses a leer y ver un montón de contenido sobre el caballo de Andalucía, Madrid o Cataluña, y comencé a preguntarme por qué Aragón no tenía tanto interés para los medios ecuestres», explica su fundadora, a quien ahora le siguen más de 4.000 personas en la red social de la asociación y es común verle haciendo entrevistas a personalidades del sector, pues su siguiente paso es constituir un magazine online dedicado a Aragón sobre el mundo ecuestre.

Jóvenes jinetes, escuela de vida

«Tenemos un potencial increíble en nuestra comunidad, que no explotamos. Con potencial, me refiero a una cantera de jinetes con muchas ganas de progresar, una ubicación estratégica para realizar las mejores competiciones europeas, centros de formación, ganaderías…», detalla.

«Sin ir más lejos, el zaragozano Javier Guillén, joven jinete de Doma Clásica, está teniendo muy buenos resultados, es uno de los mejores jinetes de España en su categoría, pero además tiene sólo 19 años, estudia el doble grado de Derecho y ADE, entrena casi todos los días de la semana, prepara y cuida de su caballo, y dedica tiempo para su familia y amigos. ¿Cuántos jóvenes hoy en día tienen tan asumidos esos valores de esfuerzo y responsabilidad?», reflexiona Gónzalez.

La zaragozana nos pone el ejemplo de otro joven promesa, Román Gil, quien con 17 años tiene claro que quiere continuar con el club hípico familiar. «Román es jinete de Salto de Obstáculos, ha empezado a estudiar una carrera, pero lo compatibiliza con su pasión, entrena todos los días para competir. Ellos podrían ser ejemplos para muchos otros jóvenes si se conociera más sobre ello», destaca.

El círculo ecuestre en Aragón

Desde que se constituyó como asociación hace dos años, Equiaragon no ha parado de crecer y ya está preparando un nuevo campeonato a nivel nacional para el año próximo. Este mes de mayo han organizado su segundo coloquio del círculo ecueste, después del éxito del primero, a fin de seguir tratando «temas comunes, problemas que tenemos en el sector, a fin de ver cómo podemos mejorar», en este caso, ha versado sobre el caballo como deportista.

«Solemos invitar a profesores de universidad, ganaderos, jinetes, herradores y políticos, al final, sólo dialogando con profesionales uno puede mejorar y valorar lo que tenemos», defiende.

«Lo más bonito cuando hacemos este tipo de actividades es ver que es útil. En este último, al terminar, una chica joven se me acercó y me dijo que estos círculos le habían dado el coraje para apuntarse este verano a una hípica italiana en Roma. Eso es increíble y muy gratificante», relata.

González anima a quien tenga una pasión que no la deje de lado: «Si algo te emociona, saca el tiempo de donde sea, para poder ir a por ello y hacer lo que te hace feliz. En el caso del mundo del caballo, como en el de los toros, por ejemplo, no es fácil, es muy sacrificado. Tienes que ser muy constante, porque esto no es ponerse unas mallas e irse a correr, aquí los animales dependen de nosotros… Requieren unos cuidados, y si no se los das, tu caballo va a sufrir las consecuencias».