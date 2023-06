Jorge Rey tiene un mensaje muy preocupante: el verano será “diferente”

Jorge Rey ha lanzado un mensaje muy preocupante a la población, tal como él mismo indica, el verano será especialmente diferente en todos los sentidos. Nos espera una estación del año que nada tendrá que ver con lo que esperamos. Después de meses deseando la lluvia, podría haber llegado para quedarse y provocar más de un contratiempo en nuestras vacaciones. Llega un verano radicalmente diferente y esta es la advertencia más seria que nos deja el famoso meteorólogo Jorge Rey. Será mejor que nos empecemos a preparar.

El mensaje más preocupante de Jorge Rey sobre el verano

El joven meteorólogo Jorge Rey ha lanzado una seria advertencia sobre lo que está por llegar. Este joven que basa sus investigaciones en métodos ancestrales no ha dudado en pasar por delante de la misma AEMET. Ha adelantado un pronostico para el verano que si se cumple hará historia en todos los sentidos.

En el programa de Iker Jiménez, Rey se sinceró: “He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo». Este amor por la naturaleza es lo que ha llevado a investigar a fondo todos los fenómenos que estamos viviendo durante estos días.

El estudio de las hormigas voladoras es lo que ha hecho que Jorfe Rey realice una de las previsiones más arriesgadas y quizás acertadas. El hombre que predijo el Filomena con total exactitud ha apostado seriamente este verano por una lluvia que podría ser una constante durante varias semanas.

Tal y como él mismo dijo: “El año pasado, las hormigas salieron antes de tiempo y eso indica que el verano podría ser más húmedo de lo normal. Al igual que las cabañuelas, que también valorar esa probabilidad”. Podríamos tener este verano la lluvia que no ha caído durante estos últimos años.

Los refranes tradicionales es lo que ha empujado a Jorge Rey a seguir con una forma de analizar el clima que se diferencia de los mapas del tiempo. Más sencillo y quizás más acertado, es un hombre que ha sabido en todo momento encontrar un marcado equilibrio entre tradición y modernidad. Este verano estaremos atentos al cielo, quizás las lluvias sean más abundantes de lo que esperábamos durante estas semanas que estamos a punto de iniciar.