El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta del espionaje masivo en los teléfonos. La batería del móvil puede darte información

La batería del móvil puede darte información, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad que ha alertado del espionaje masivo en los teléfonos. Nuestro teléfono móvil no es 100% seguro, puede estar infestado de espías. A la hora de movernos por las páginas web, redes sociales o recibir algún que otro correo, las posibilidades de ser víctima de un espionaje masivo aumentan por momentos. La batería del teléfono es una forma de recibir información para saber si tenemos un espía o no. Toma nota de estos datos, pueden ayudarte a saber si tienes o no un espía en el teléfono.

Tal como han indicado los expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad la batería puede darte datos para saber si te están espiando el teléfono. Es un buen detalle con el que seguramente podrías conocer un poco más si hay que no termina de funcionar del todo bien en tu móvil. Es cuestión de estar pendiente de una serie de señales.

Para saber si te espían el teléfono, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha lanzado una alerta. El espionaje masivo de dispositivos móviles es una realidad contra la que debemos luchar con la ayuda de unas señales que son claves. Si ves que tu teléfono experimenta alguno de estos procesos quizás tengas un espía:

La batería dura menos, el rendimiento es menor y las aplicaciones que se abren y se cierran sin que intervenga nadie.

Dentro de ‘Ajustes’ se producen cambios en el teléfono móvil que tu no has realizado.

Aparecen nuevas aplicaciones, no las has instalado, pero aun así han aparecido como por arte de magia.

Las conversaciones también se ven afectadas, hay datos que se han compartido con una única persona y aparecen en otras partes del teléfono.

Los hackers pueden controlar el teléfono a distancia, el móvil se enciende y se apaga solo. Además de que se ha producido un aumento en el consumo de datos móviles que no se corresponde con la realidad.

En caso de que notes estos cambios será mejor que consultes con un especialista, tu teléfono puede estar en manos de terceras personas. Deberás desinstalar determinadas aplicaciones y estar muy atento a todos los cambios que notas en tu móvil.