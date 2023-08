El infierno en la tierra: Mario Picazo avisa de la nueva subida de las temperaturas y es aterradora

Mario Picazo es el meteorólogo que ha dado datos de esta última ola de calor, literalmente estamos viviendo el infierno en la tierra. La última ola de calor de la temporada está dejando unos registros que son especialmente preocupantes. Cuando pensábamos que ya casi nos despediríamos de las altas temperaturas, han vuelto y lo han hecho con mucha fuerza. Una situación anómala que nos ha dejado con unos datos que ponen los pelos de punta. Según Mario Picazo se ha llegado a un punto de no retorno.

Mario Picazo avisa de la nueva subida de las temperaturas y es aterradora: el infierno en la tierra

Marruecos se sube al podio de los 50 grados centígrados con el dato oficial registrado este viernes 11 de agosto en Agadir de 50.4 C. #calor #Marruecos pic.twitter.com/hWA8Jp5C6w — Mario Picazo (@picazomario) August 12, 2023

Los expertos en el estudio del clima están en alerta con todo lo que está pasando. Estamos viviendo unos días con unas temperaturas que están disparadas en todo el país. Las cifras no son nada buenas y preocupan, contra el calor es casi imposible luchar, sino más bien todo lo contrario. Soportar las temperaturas más altas de los últimos 70 años o desde que se tienen registros en algunos puntos no es nada fácil.

Mario Picazo ha dado con un dato que ha querido compartir en sus redes sociales. Tal y como dice este famoso meteorólogo: “Marruecos se sube al podio de los 50 grados centígrados con el dato oficial registrado este viernes 11 de agosto en Agadir de 50.4 C.” El país vecino ya ha llegada a una barrera que hace difícil la supervivencia.

Se está llegando a unas cifras que no son nada buenas para el ser humano, en zonas habitadas. Si en España hemos sufrido los efectos de un pico en Cataluña que ha pasado los 46º, imaginar unos grados más en las horas centrales del día puede hacernos descender directamente a un infierno en la tierra sin poder salir a la calle y con un ligero descenso nocturno.

Los mapas del tiempo ya no muestran las temperaturas nocturnas, no bajan como antes, sino que se mantienen altas. Tenemos noches por encima de los 25º en esta ola de calor y las que hemos vivido en el verano 2023 que ya se considera uno de los más cálidos de la historia. Este año se han batido récords, superando a un 2022 que dejó unos registros nunca vistas con anterioridad. Las cifras no dejan lugar a dudas ante lo que se está viviendo.