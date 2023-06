La impresionante casa a la que se ha mudado la famosa más olvidada de España: es para flipar

La fama no dura para siempre. En algunos casos, como le ha pasado a Jorge Javier Vázquez, es el propio personaje el que decide desaparecer. En otras ocasiones es la industria del corazón la que retira a ciertos rostros que se quedan anticuados. Hay una famosa que tuvo mucho poder en los 90. Estaba en todas las portadas y revistas, le invitaban a las mejores fiestas y ganó bastante dinero hablando de su vida. ¿El problema? Que se enamoró de un millonario muy discreto y tuvo que retirarse para no llamar la atención. Ahora han roto y ella se ha instalado en una casa valorada en 4 millones de euros.

¡Carmen Janeiro es millonaria!

Sí, la famosa hermana de Jesulín de Ubrique habría roto con su novio millonario, el famoso empresario Luis Masaveu. La separación no está confirmada por ningún miembro de la familia, pero varios medios han asegurado que se ha acabado el amor y que hacen vidas distintas. Ella se ha instalado en su casa de Marbella, un palacete muy lujoso valorado en 4 millones de euros.

La revista ‘Lecturas’ asegura que está pasando allí la tormenta mediática. De momento no quiere hacer declaraciones porque sabe que Luis siempre ha querido estar lejos del foco mediático. No es la primera vez que rompen, pero aseguran que esta es la definitiva.

Carmen Janeiro ha llevado un nivel de vida que no es apto para todos los bolsillos: viajes de lujo, mansiones y muchos caprichos que no están al alcance del común de los mortales. ¿Todo se lo debe a Luis Masaveu? No. Ella se alejó de la televisión y emprendió varios negocios exitosos. En estos momentos no necesita nada de nadie y esa es una de las razones por las que no hablará de su ruptura. El medio ‘JALEOS’ aseguró hace unos meses que Carmen estaba invirtiendo con su hermano en un negocio redondo. Ha aprovechado bien el tiempo y ahora es una empresaria importante.

Una casa impresionante en Marbella

¿Qué pretende hacer Carmen a partir de ahora? De momento se ha mudado a su casa de Marbella, una mansión situada en la mejor zona de la ciudad. Concretamente está ubicada en la zona de Sierra Blanca. La vivienda tiene 600 metros distribuidos en dos plantas y un enorme jardín con piscina y otras zonas deportivas. Estuvo viviendo allí con Luis Masaveu hasta que el empresario tuvo que mudarse a Portugal para continuar con sus negocios. Se ha llegado a decir que Carmen no quería vivir fuera de España, de ahí que tuviera tantas diferencias con el empresario.

La hermana de Jesulín de Ubrique intentó ser comprensiva y apoyó la decisión de su novio. Decidió acompañarle al extranjero y ayudarle en sus nuevos negocios, de hecho pusieron en venta el palacete de Marbella. Estaban dispuestos a deshacerse del mismo a cambio de 4 millones de euros, pero no encontraron comprador. En esta casa también vivió Carmen Bazán, la matriarca de los Janeiro. La vivienda acumula grandes recuerdos.

La mansión tiene 6 habitaciones

Carmen Janeiro se ha refugiado en su domicilio andaluz para estar cerca de su familia. Ni sus hermanos ni su madre se atreve a contar nada sobre este tema. No quieren decir en qué punto se encuentra la ruptura. La excuñada de Belén Esteban necesita tranquilidad y la encontrará en las seis habitaciones que tiene su casa. Quizá llame a su madre para que le haga compañía, no sería la primera vez que viven juntas en esta propiedad. Cuando Carmen está en España siempre le avisa y pasan una temporada juntas.