Imanol Arias se vuelve viral tras unas declaraciones sobre el agua del grifo que han sorprendido a todos

Imanol Arias tiene 67 años y una impecable trayectoria que le ha convertido en uno de los actores más importantes de nuestro país. El problema es que al ser un rostro tan mediático no todo el mundo le mira de la misma forma, por eso hay tanta gente que ha criticado su último movimiento. Antes de profundizar en esta polémica debemos tener en cuenta un aspecto importante. Imanol está en uno de sus momentos más importantes porque la serie que protagonizaba ha llegado a su fin y los espectadores quieren saber qué va a ser de su futuro profesional. Esa es la razón por la que está dando tantas entrevistas.

En las últimas horas ha visto la luz unas declaraciones de Imanol Arias sobre el agua de grifo. Para entender este conflicto debemos tener en cuenta que el intérprete de ‘Cuéntame’ está en contra de la Agenda 2030. Considera que este planteamiento va a empeorar la vida de los españoles e incluso ha llegado a decir que el agua podría estar envenenada. Insiste en que los avances tecnológicos están perjudicando al desarrollo natural de la sociedad. Según el planteamiento que ha expuesto, la humanidad tendría que tener cuidado porque no se está progresando hacia el objetivo correcto.

Imanol Arias tiene las ideas muy claras y ha querido compartir su teoría con el gran público. En una entrevista con Sebastián Soldano en ‘A solas’, el protagonista de ‘Cuentáme’ dice: «Si me recomiendan ahora mismo que beba agua de la canilla, no bebo porque sé que me envenenan. Somos unos vasallos felices metidos en una tecnología que nos facilita las cosas y que trabajamos para ella porque lo más importante no es lo que nos facilita, sino lo que nos conoce y lo que nos transforma».

La nueva polémica protagonizada por Imanol Arias

Imanol está acostumbrado a recibir críticas a través de las redes sociales. Considera que ciertas plataformas son un espacio perfecto para generar odio y poner en circulación comentarios que no se ajustan a la verdad. Durante su intervención en el medio citado anteriormente insiste en que el motor de su vida es el respeto, por eso exige que nadie pise sus argumentos con insultos o vejaciones. Mientras tanto continúa defendiendo que los avances tecnológicos no son tan positivos como creemos.

«Vamos a ser la sociedad más sumisa y más infeliz de toda la historia de la humanidad. Eso sí, con grandes logros y con grandes tipos rarísimos multimillonarios en lo tecnológico», ha comentado al respecto. Defiende que ciertos inventos han hecho millonarios a mucha gente, pero lo que nadie se ha parado a pensar es en el peligro que hay detrás.

«Soy longevo, pero no voy a llegar a que me metan el chip aquí. La transhumanización la voy a ver venir y creo que me va a servir mucho más como artista que como persona, porque como persona no la voy a sufrir», declara durante su última intervención. La Agenda 2030 ha terminado con su paciencia y no está dispuesto a guardar silencio durante más tiempo.

Las críticas no se han hecho esperar

Criticar la Agenda 2030 no le ha salido gratis. Imanol Arias ha tenido que enfrentarse a numerosos comentarios que se han publicado en las redes sociales atacando sus declaraciones. Se ha hecho viral y está pagando un precio muy caro por ello. «Me gustaría saber, concretamente, en cual de los 17 objetivos de la agenda 2030 está en contra Imanol Arias: ¿fin de la pobreza?, ¿hambre cero?, ¿salud y bienestar?, ¿educación de calidad?, ¿igualdad de género?, ¿agua limpia y saneamiento?, ¿energía asequible y no contaminante?», le escribe uno de sus detractores.

Son muchos los que están ofendidos con las palabras del intérprete. Un usuario de la red social X comenta: «Imanol Arias se ha pasado 10 años protagonizando una serie que tiene lugar durante el Franquismo y ahora es Martínez el Facha en contra de la Agenda 2030, o sea, en contra de acabar con el hambre, la pobreza, la educación, la paz y la ecología».

Este conflicto se enmarca en mitad de la promoción que está haciendo Imanol para dar publicidad a su nueva obra de teatro, un proyecto titulado ‘Mejor no decirlo’. El artista ha cerrado una etapa gloriosa en ‘Cuéntame’ y ahora está persiguiendo nuevas ilusiones profesionales. Habrá que esperar un tiempo para ver qué consecuencias tienen sus palabras, pero todo hace pensar que sus fieles seguidores seguirán a su lado.