Las hormigas de Jorge Rey ya lo predijeron: lo que nos espera en España

Jorge Rey parce que ya tiene muy claro qué es lo que nos espera en España a través de su estudio y análisis de las hormigas. Los métodos de este adolescente le han servido para adelantarse a los expertos de la AEMET con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. España se prepara para dar paso a un final del otoño que puede llegar a ser radicalmente distinto a como lo esperábamos. Jorge Rey se adelanta a todos y nos explica que nos espera.

Lo que nos espera en España nos lo dice Jorge Rey gracia a las hormigas

La naturaleza es sabia y nos da ligeras pistas de lo que vamos a vivir. Durante miles de años ha sido la encargada de advertirnos sobre lo que nos espera. Será mejor que nos preparemos para vivir unas jornadas en las que miraremos al cielo para vivir una serie de aventuras que pueden llegar a ser extraordinarias.

Jorge Rey ha querido despejar cualquier duda ante un gesto que se repite una y otra vez, hay un insecto que avisa de la llegada de lluvias. No hay margen de error posible con el gesto que realizan las hormigas cada vez que saben que va a llover. Ellas no tienen satélites, solo se basan en una serie de elementos que las advierten de que el tiempo cambiará.

No es magia es la propia conexión de la naturaleza que nos advierte de estos cambios. Las hormigas cambian de comportamiento con la llegada de las lluvias. Empiezan a limpiar los túneles para dar paso al agua y que no cause ningún daño. Se protegen de las lluvias y lo hacen mostrando al ser humano su previsión.

El adolescente que predijo la llegada de Filomena no ha dudado en exponer en su canal del tiempo estos movimientos. Jorge Rey habla de una previsión que empieza a mostrar un patrón. La primera quincena del mes será más estable, a partir de la segunda se empezará a ver llegar la inestabilidad y las lluvias.

Lo que nos espera pues esta semana son lluvias abundantes de tal forma que las hormigas y también los sapos han cambiado su comportamiento de forma visible. Este sistema le ha valido a Jorge Rey adelantar su previsión y hablar muy claro de lo que le espera a España los próximos días.