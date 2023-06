El hijo de la Infanta Cristina se abre en una entrevista y habla sobre Iñaki Urdangarin

A sus 22 años, Pablo Urdangarin se ha convertido en una estrella y para muchos es la gran salvación de la Familia Real porque ha aportado un aire fresco y renovado. Mantiene una actitud muy cercana con la prensa, a pesar de que su nombre se ha visto envuelto en situaciones realmente comprometidas. La primera vez que supimos de él, en lo que a escándalos se refiere, es cuando salieron a la luz las primeras imágenes de su padre con Ainhoa Armentia. En ningún momento se enfrentó a los reporteros y en la medida de lo posible respondió a todas las preguntas.

El hijo de la infanta Cristina se ha ganado el apoyo de muchos medios porque ha demostrado que sabe estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, no termina de sentirse cómo siendo el centro de noticias tan personales porque su objetivo es triunfar en el mundo del deporte. Lleva jugando al balonmano desde que era un niño, aunque tuvo que dejar este deporte cuando se mudó a Estados Unidos. Recientemente ha dado su primera entrevista y ha hablado con el corazón en la mano.

La primera entrevista del hijo de Cristina de Borbón

Es evidente que Pablo Urdangarin es conocido por sus apellidos, pero de alguna forma se ha hecho un nombre en los medios y ahora el público quiere saber más cosas de él. Ha salido publicado que tiene novia y que está muy centrado en su carrera profesional, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Pablo ha dado su primera entrevista para reconocer que está muy enamorado. También admite que su único objetivo es continuar con la carrera deportiva de su padre. Para él es su referente y quiere seguir sus pasos en el balonmano.

Ha explicado que empezó a practicar “de muy niño” y luego tuvo que dejarlo porque se fue de España tras los problemas que tuvo su padre. “Cuando volví a Europa pude seguir jugando. Después estuve en Alemania (Hannover) y ahí es cuando noté que era lo que quería hacer y me lo tomé más en serio”. Lo que más ha llamado la atención son las palabras que le ha dedicado a Iñaki Urdangarin. Ya ha quedado claro que tipo de relación hay entre ellos.

Ha hablado de Iñaki Urdangarin

Pablo Urdangarin asegura que su padre es su gran referente profesional, aunque reconoce que nunca le ha visto jugar. “Él se retiró antes de que yo naciese. Yo soy del 2000 y él se retiró en ese verano, cuando mi madre estaba embarazada de mí. No lo he visto jugar, pero lo que me dicen es que era muy bueno”. Iñaki está muy pendiente de todos sus pasos y le aconseja en la medida de lo posible, pero el joven promete que tiene su propia personalidad.

¿Quiere irse de España?

El hijo de la infanta Cristina ha firmado un nuevo contrato para poder quedarse en Barcelona y seguir jugando al balonmano, pero no descarta cambiar de aires en un futuro. “Tengo la suerte de que el año que viene me voy a quedar en Barcelona, cerca de mi gente, y estaré más a gusto, pero no descarto irme fuera, ya se verá”. Ha desvelado que su tiempo libre lo aprovecha para hacer planes con su novia y con su familia política.