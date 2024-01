El hijo de esta famosísima pareja ha dejado al mundo en shock con su testimonio

Los seguidores y amantes de la crónica social se han quedado en shock tras escuchar las palabras del hijo de un matrimonio muy conocido. Primero fue Ángel Cristo, quien decidió destapar su experiencia al lado de Bárbara Rey. Más adelante llegó Isa Pantoja e hizo lo mismo y finalmente aceptó el reto Fran Rivera. Todos ellos sacaron a la luz los secretos de su familia, pero en esta ocasión hay algo distinto: la persona de la que estamos hablando nunca le ha puesto precio a sus palabras, por eso es tan sorprendente que haya roto su silencio.

Sí, nos referimos a Alejandro Sancho, el hijo de Pepe Sancho y María Jiménez, un matrimonio que dio mucho de que hablar en su momento. La artista terminó denunciando a su exmarido por malos tratos y Alejandro se posicionó a su lado. Ahora que ha pasado el tiempo considera que debe dar explicaciones. Según cuenta, vivió un auténtico tormento debido a los problemas que ocasionaron sus padres en los medios de comunicación, aunque lo peor para él fue lo que sucedía en el interior de su vivienda.

María Jiménez disparó a Pepe Sancho

Alejandro Sancho ha confirmado algo que María Jiménez contó en su momento. La artista, en un momento de desesperación, disparó a Pepe Sancho para evitar que le diese otra paliza. El hijo que tuvieron en común se ha sentado en el programa ‘¡De Viernes!’ para profundizar en esta historia y ha explicado que vivió todo esto cuando tenía solo siete años. Ha dado otros datos para que el público entienda por qué necesita compartir su malestar.

Alejandro denunció a su padre y cree que pagó un precio muy caro por ello. Después de dar la razón a María se distanció de Pepe, de hecho la artista nunca ha tenido pudor en vengarse. Su venganza fue contar el infierno que vivió por su culpa.

«A mí me odiaba ese hombre desde mi punto de vista era un psicópata. Un día llegó y me rajó la cara. Yo me volví loca cuando me miré al espejo y me vi con la cara rajada. Me fui al dormitorio, que había una pistola, y lo llamé a gritos. Le marqué con la pistola. Se tiró en la puerta, en el suelo. Le dije ‘no te voy a matar porque no soy una asesina’ y disparé para otro lado. A partir de ahí ya no me pegó más, pero ahí llegó el maltrato psicológico», explicó María antes de fallecer.

«Era un monstruo»

Alejandro Sancho apoyó a su madre en los juzgados y ahora ha hecho lo mismo delante de los espectadores de Telecinco. Asegura que el artista contó la verdad cuando desveló la pesadilla que atravesó por culpa de Pepe. «Era un monstruo, la verdad, más grande que todas las cosas», explica en ‘¡De Viernes!’, programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Después añade que no le gustaba la profesión de María porque no la quería compartir con nadie y no le gustaba separarse de ella. «Odiaba que mi madre cantara. Lloraba y decía ‘no te vayas, tú no cantes’, pero nada», desvela.

Este testimonio ha dejado a todos sin palabras y demuestra que la vida de Alejandro no ha sido tan sencilla como parece. Es cierto que heredó una gran fortuna de su progenitora, pero todavía debe sanar muchas heridas emocionales para disfrutar de este legado.