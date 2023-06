El hijo de esta conocida famosa es condenado a prisión: muy fuerte

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a protagonizar revuelos de todo tipo: infidelidades, rupturas, bodas sorpresas y escándalos que nadie espera. El problema es que este asunto es demasiado serio. El hijo de una modelo muy conocida ha sido condenado a 21 meses de cárcel. Todo empezó hace unos meses, cuando le acusaron de “estafa continuada”. Él lo negó todo y aseguró que nunca había tenido intención de engañar a nadie. ¿El problema? Que el protagonista de esta noticia es un actor muy famoso y su imagen se ha visto claramente dañada.

Condenan al hijo de Mar Flores

Según ha confirmado una famosa revista, el actor Carlo Costanzia, hijo de la popular Mar Flores, ha sido condenado a 21 meses de prisión después de un largo proceso judicial. Le acusan de haber participado en una “estafa continuada”. El problema es realmente serio y la modelo “está destrozada”, todavía no ha asimilado los hechos. Le preocupa mucho la condena, pero también las consecuencias que tendrá en la carrera de Carlo. Tenía muchos proyectos encima de la mesa que ahora se verán perjudicados por este suceso tan llamativo. La sentencia es clara.

“Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M. como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido. Con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros. Con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas”.

Carlo Costanzia lo ha negado todo hasta el final

Carlo Costanzia emitió un comunicado cuando salió a la luz el problema y aseguró que él no tenía nada que ver con lo que se estaba contando. Dio explicaciones y prometió que su intención nunca había sido estafar. Su madre estaba tranquila, pero la justicia le ha dado la espalda al actor. Consideran que no ha contado toda la verdad y han dictado sentencia en su contra.

“Deseo aclarar que el verme implicado en dicha causa obedece a la utilización de una sociedad de la que soy administrador en un negocio que entendía lícito. No ha habido intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona”, dijo el actor.

El estado de Mar Flores

Mar conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón y sabe que en estos momentos no puede cometer ningún error. Está siendo vigilada de cerca y cualquier paso en falso puede perjudicar a su hijo, así que ha optado por mantenerse en un segundo plano. Sin embargo, han confirmado que su estado no es bueno porque no se esperaba este resultado judicial.

Carlo aseguró que la situación estaba controlada y que el hecho denunciado estaba subsanado. “Toda responsabilidad económica derivada de dicha causa ha sido reparada y satisfecha íntegramente, encontrándose la misma consignada en el juzgado”. No ha sido suficiente y el juez ha sido muy claro.