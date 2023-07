Giro drástico en el tiempo: Mario Picazo alerta de que nos estamos acostumbrando a algo excepcional

Mario Picazo es uno de los mejores meteorólogos de nuestro país que no duda en advertir a la población ante cualquier anomalía en el tiempo. Los mapas del tiempo están dando datos que no son nada normales, en un verano 2023 que puede pasar a la historia. Aunque nos hayamos acostumbrado a vivir en la excepcionalidad, la realidad es que no es así. Picazo nos aporta los datos necesarios para que no nos quede ninguna duda de lo que estamos viviendo en unas jornadas que son totalmente excepcionales.

Mario Picazo alerta de que nos estamos acostumbrando a algo excepcional

Nos estamos acostumbrando con frecuencia a escuchar día si día no, que se ha batido un récord de temperatura en algún lugar. Hoy Roma y Figueras han sido solo dos ejemplos de los muchos registros térmicos excepcionales que se han medido por el planeta. https://t.co/4wfLl5QlA3 — Mario Picazo (@picazomario) July 18, 2023

Los meteorólogos como Mario Picazo están muy pendientes de lo que dicen los mapas del tiempo. Los datos son muy claros y nos sumergen en una serie de elementos que nos parecen habituales, aunque no lo son en absoluto. Estamos viviendo un verano y unos años excepcionales para los que este siglo XXI aun no se tenían registros.

Tal y como dice este famoso meteorólogo en sus redes sociales: “Nos estamos acostumbrando con frecuencia a escuchar día si día no, que se ha batido un récord de temperatura en algún lugar. Hoy Roma y Figueras han sido solo dos ejemplos de los muchos registros térmicos excepcionales que se han medido por el planeta.”

La Tierra está llegando a unos registros que son especialmente preocupantes, aumentando su temperatura y batiendo récords. En Figueras, Cataluña, se pasó de los 45º y en Roma de los 42º. Sumergiendo el país en un auténtico horno, al igual que todo el Mediterráneo con cifra que hacen que salir a la calle sea toda una odisea, poco recomendable.

Uno de los satélites de referencia, Copernicus sembró el terror entre los especialistas al dar datos muy relevantes sobre el calentamiento global. Durante el mes de junio de 2023 las temperaturas que estuvieron algo más de 0,5 grados por encima de la media de 1991-2020 y superaron así a las de junio de 2019, las más altas hasta el momento para esa época del año.

El aumento de las cifras en verano se percibe, nos hemos acostumbrado a vivir entre olas de calor, aunque no es lo normal. Hace años que no vivimos un verano ‘normal’ en el que no se supere ningún récord y tengamos las temperaturas habituales para esta época del año, sin sorpresas, ni sobresaltos.