Fue una estrella y ahora no tiene ni para comer: el cantante que sobrevive con una paga de 250 euros

Hay artistas que pasan a la historia y otros que se quedan en el camino. El protagonista de nuestra noticia conoce todos los lados de la fama. En su momento alcanzó el éxito y su talento cruzó fronteras, pero en la actualidad se ha visto obligado a subsistir con una pensión de 250 euros mensuales. Estamos hablando de Luis Font, uno de los miembros fundadores del mítico grupo Locomía. La banda tuvo mucha repercusión durante los años 80 y sus cantantes se convirtieron en reyes del electro-pop, pero no todos han logrado mantenerse. En concreto Luis font está atravesando una situación verdaderamente complicada y reconoce que ha estado a punto de vivir en la calle.

A pesar de que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, el artista ha hablado con un programa de televisión para dejar claro en qué momento se encuentra. Lo primero que ha hecho ha sido agradecer el apoyo y el respeto que ha recibido por parte de su entorno. Gracias a uno de sus amigos tiene un techo donde dormir y ropa para pedir trabajo en la pequeña pantalla.

Ha sido muy sincero, por eso ha contado delante de millones de espectadores que el estilismo que estaba luciendo durante su intervención era prestado. En realidad él lo ha perdido todo y tiene bastantes complicaciones para salir adelante.

Ha pasado mucho tiempo y Luis considera que debe contar la verdad, por eso ha reconocido que salió de Locomía «de una manera forzosa». Todo esto le provocó una serie de heridas que todavía no ha podido sanar, por eso ha tachado a su hermano Xavier de ser una persona «particular en todos los sentidos». Guarda un buen recuerdo de su paso por el famoso grupo musical, aunque quiere ser honesto y admite que no todo fue de color rosa.

«He estado al borde de irme a vivir a la calle»

Luis Font llegó a lo más alto durante la década de los 80. Ganó mucho dinero y su arte cruzó el Atlántico, pero en estos momentos su vida es completamente distinta y ha llegado a perder la esperanza. Sus problemas económicos le han situado en una posición bastante compleja. «He estado al borde de irme a vivir a la calle», empieza diciendo el cantante en ‘Socialité’, programa que ahora presenta la periodista María Verdoy. El equipo de este espacio ha llegado hasta el final y ha descubierto cómo consiguió el protagonista de Locomía salir adelante. «No quería seguir estando en la oscuridad, por lo menos en la calle me darían los rayos del sol, vería gente. Sé que es duro decirlo, pero después del camino que he recorrido yo, para mi esto no era nada», comenta al respecto.

El gran objetivo que tiene Luis es encontrar trabajo. Aprobado suerte en muchos sectores y ha terminado recurriendo a los medios de comunicación porque sabe que siempre ha brillado con fuerza delante de las cámaras. Tanto es así que ha propuesto a los responsables de Telecinco que le inviten a participar en ‘Supervivientes’ porque considera que es la mejor forma de regresar al foco público. Considera que es un programa que cuadra completamente con sus valores personales, pues ha tenido que luchar mucho para dejar atrás situaciones que no todo el mundo habría superado.

«Actualmente tengo una paga de 250 euros. He buscado trabajo, he trabajado en sitios, pero me cuesta mucho encajar», declara visiblemente emocionado. Y añade: «Me merezco que me ocurran cosas buenas de una vez por todas». Después reconoce sin ningún pudor que ha organizado reuniones laborales y que le ha pedido ropa a sus amigos para dar buena imagen y que los empresarios no se den cuenta de su verdadera situación.

Luis Font quiere concursar en ‘Supervivientes’

Telecinco ya está preparando la nueva edición de ‘Supervivientes’, de hecho la cadena ya baraja varios nombres. Se ha rumoreado que Ángel Cristo podría haber firmado un contrato para convertirse en la estrella del programa. Otro rostro que suena con fuerza es Carmen Borrego, quién se quedó a las puertas hace dos temporadas. Ahora es Luis el que ha dado un paso adelante asegurando: «Yo soy un superviviente. Cada año cuando se habría el casting esperaba mi oportunidad, pero no se me ha dado. Volvería a tener un reto en mi vida».

El artista insiste en que está saliendo adelante gracia a sus «ángeles», que es como llama a sus amigos. Son los mismos que le han dado un techo y que le han prestado ropa para que pueda llevar una vida normal. A pesar de que todavía no ha despertado el interés de Telecinco, sigue insistiendo y espera con ansia recibir una oferta de ‘Supervivientes’ para dejar atrás su mala racha y empezar una etapa distinta. Ha hecho mucho hincapié en aclarar que su forma de pensar en caja perfectamente con la filosofía del programa, por eso tiene tanto interés en ir.

Mediaset todavía no ha confirmado ningún fichaje, aunque cada vez se saben más datos sobre lo que está preparando para ‘Supervivientes’. De hecho ha salido publicado que Jorge Javier Vázquez será el presentador principal y estará acompañado de otros rostros como Sandra Barneda.