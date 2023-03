La fecha clave que cambiará todo en la vida de Shakira y Piqué

La historia de Shakira y Piqué continúa dando titulares día tras día, debido al revuelo que el mero hecho de su separación sigue produciendo en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Además, el hecho de que la colombiana no haya podido todavía mudarse a Miami, como era su deseo en el momento en el que firmó el acuerdo de divorcio junto con el ex del Barça, hace que ambos residan en la misma ciudad y deban juntarse a escasos metros en el momento de intercambio de sus hijos, como parte de la custodia compartida.

La fecha clave de Shakira y Piqué

Sin embargo, esta convivencia está muy cerca de acabarse, y es que Shakira parece haber encontrado la fecha para dejar de vivir en la Ciudad Condal y marcharse de una vez por todas a Estados Unidos.

Este cambio provocará una modificación en la vida de Shakira, que tendrá más cerca a muchos de los artistas internacionales que triunfan actualmente en el mundo de la música y con los que ha colaborado, y más lejos a un Piqué del que no quiere saber absolutamente nada desde el momento en que se enteró de que tenía una relación paralela con la joven Clara Chía Martí, que sigue siendo actualmente la novia del propietario de Kosmos Global Holding.

Paralelamente, Piqué también se verá afectado por la marcha de Shakira, y no precisamente de manera positiva. Tal y como quedó redactado en el acuerdo de divorcio entre el catalán y la colombiana, los hijos de la pareja, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente, se marcharán junto a su madre a vivir una nueva aventura en Estados Unidos. Los pequeños, en un principio, eran reticentes a abandonar Barcelona, donde tienen su colegio, sus equipos deportivos y sus amigos, pero las necesidades familiares ponderan por encima. Tanto Milan y Sasha como Shakira ya tendrían fecha para mudarse a Miami, tras varios meses de espera debido a la delicada salud del padre de la intérprete de Te Felicito y TQG, William Mebarak, de 91 años de edad.

Será, según comentaron las Mamarazzis en su último podcast, el 1 de abril cuando Shakira tiene pensado volar a Miami junto a sus dos hijos y así ‘abandonar’ de una vez por todas a Piqué, quien, con todo, seguirá teniendo acceso a la custodia compartida junto a sus hijos, aunque con una barrera infinitamente más amplia que actualmente, ya que aún ambos viven en Barcelona.

El motivo de la ‘fuga’ de Shakira

El motivo por el que Shakira planea marcharse el 1 de abril no es otro que aprovechar las vacaciones escolares que tienen los niños americanos, debido a la festividad denominada Spring Break, coincidente en fechas con la Semana Santa en España. Así, la mudanza no resultaría tan revolucionaria en cuanto a que los críos se pierdan sus actividades escolares, que por otra parte necesitarán de una adaptación debido a que se incorporarán con el curso no ya muy avanzado, sino prácticamente terminado. La opinión de Gerard Piqué sobre el asunto no se conoce ni sabemos si en algún momento saldrá a la luz, pero si parece, según las intenciones previas sobre los pequeños, que Milan y Sasha no estarán demasiado felices de separarse de su padre para volar de forma permanente y establecer su residencia a miles de kilómetros de su Barcelona natal.