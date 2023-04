En esto se está gastando Rafa Castaño el dineral del bote de Pasapalabra

El bote de casi dos millones de Pasapalabra se lo está gastando Rafa Castaño el ganado del duelo con Orestes. Una cantidad de dinero que representa uno de los botes más grandes de la televisión. El éxito de este hombre supone que su rival se vaya a casa con mucho menos de lo que podríamos imaginar, unos ganan y otros pierden. Son solo 220.000 euros, los que ganó el joven estudiante de filosofía que se quedó sin poder ni siquiera empezar su rosco para poder tener alguna oportunidad.

Rafa Castaño se está gastando el dineral del bote de Pasapalabra

Han pasado ya unas semanas desde que Rafa Castaño hiciera historia y se convirtiera en el ganador del bote más grande de Pasapalabra. Más de 2 millones de euros fueron los que gano por acertar de una sola tirada todas las palabras de un rosco que era mucho más sencillo que los anteriores.

A media España casi le da un infarto al ver como una a una, iba acertando todas y cada una de las palabras de un rosco que acabaría siendo histórico. El ganador concedió una entrevista a la revista Pronto en la que habló de su rival: «¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros; no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza.”.

Antes quizás Rafa pase cuentas con Hacienda, que también habrá ganado una buena cantidad de dinero con el premio del sevillano. Una cantidad de euros que habrá tenido que pagar y volverá a hacerlo cuando pase cuentas de sus ganancias el año que viene. Los impuestos se llevarán casi la mitad de este premio.

Este periodista que tiene una librería en Sevilla está cumpliendo su promesa y se dedica a disfrutar de la tranquilidad de tener una buena cantidad de dinero en el banco. Rafa se fue del programa con la cartera llena y con una nueva novia que le llena de felicidad, a nivel material no quiere muchas más cosas.

Tal como siempre ha manifestado: “No quiero un piso, ni un coche ni lujos, porque no los necesito”. Cumpliendo con lo que Rafa siempre ha dicho no ha dudado en no gastarse el bote en algunos elementos que muchos otros ganadores de Pasapalabra si hicieron de golpe. Él prefiere analizar bien sobre cómo invierte su dinero.