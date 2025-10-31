Esta es la política a la que Belén Esteban no volverá a votar: lo ha confirmado y no hay vuelta atrás

Las declaraciones de Belén Esteban en el programa No somos nadie, presentado por María Patiño y Carlota Corredera, han causado un notable revuelo. En plena tertulia, la colaboradora sorprendió al público asegurando que no volverá a votar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esteban, que reconoció haberla apoyado en las anteriores elecciones autonómicas, afirmó sentirse decepcionada por algunas decisiones políticas de la dirigente popular. Sin embargo, sus palabras no han encontrado el consenso que esperaba, ya que un amplio sector de la audiencia y de la opinión pública ha salido en defensa de la presidenta madrileña, valorando positivamente su gestión y su firmeza en momentos de especial dificultad.

A lo largo de los últimos años, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado una capacidad de liderazgo que la ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la política española. Bajo su mandato, Madrid se ha mantenido como uno de los motores económicos del país, gracias a políticas que fomentan la libertad empresarial, la atracción de inversiones y la reducción de impuestos. Su gestión durante la pandemia terminó siendo reconocida incluso por sectores inicialmente críticos, al priorizar el equilibrio entre la salud y la economía. Además, su defensa de la autonomía individual y su resistencia a las imposiciones centralistas le han otorgado un perfil político propio y una sólida base de apoyo ciudadano.

Por el contrario, las críticas de Belén Esteban han sido interpretadas por muchos como una reacción emocional más que como una valoración racional del desempeño de la presidenta. En redes sociales, numerosos usuarios han señalado que la tertuliana se ha dejado llevar por impulsos o desinformaciones, sin tener en cuenta los datos objetivos que avalan la gestión de Ayuso. Lo cierto es que la política cuenta con el apoyo del pueblo, pues ha demostrado en más de una ocasión que sabe estar a la altura de las circunstancias.

Todo el que quiera puede comprobar que la dirigente popular ha mantenido un discurso coherente y una línea de trabajo centrada en mejorar la calidad de vida de los madrileños, ampliando recursos en sanidad, educación y transporte. Muchos han recordado que su administración ha sido ejemplo de transparencia y eficacia, con resultados que la colocan entre las más valoradas del país.

Belén Esteban no tiene razón

La respuesta a las palabras de Esteban no se ha hecho esperar. Una gran mayoría considera que sus palabras carecen de fundamento político y responden más a un descontento personal que a una crítica justificada. En diferentes plataformas y medios de comunicación, se ha subrayado que Ayuso ha sabido mantener el pulso político en una de las regiones más exigentes, impulsando reformas que han favorecido tanto a los trabajadores como a los emprendedores. Frente a esa evidencia, las opiniones de la tertuliana parecen quedar desdibujadas ante el reconocimiento general hacia una presidenta que no ha dejado de obtener el respaldo de las urnas.

Aunque Belén Esteban haya decidido romper públicamente con su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, lo cierto es que la presidenta continúa cosechando admiración y respeto por su estilo de gobierno. Su carácter firme, su capacidad para tomar decisiones impopulares cuando son necesarias y su defensa de los valores liberales la han convertido en un referente político dentro y fuera de Madrid.

Las críticas de la comentarista, lejos de debilitar su imagen, parecen haber reforzado la idea de que Ayuso representa una gestión sólida, moderna y comprometida con el bienestar. De hecho, en OKDIARIO hemos recogido en diferentes ocasiones sus méritos profesionales.

Belén Esteban ataca a Mazón

Por otro lado, queremos subrayar la opinión de Belén Esteban sobre Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Ha calificado de “vergonzosa” su asistencia al funeral por las víctimas de la DANA, celebrado ayer, y lanzó un comentario muy duro en televisión: «A ver si tiene el señor Mazón cojon*s de ponerse enfrente de todas esas familias a mirarles a la cara». Sin embargo, algunos han considerado estas declaraciones no tienen sentido porque Esteban no está capacitada para hablar sobre ciertos temas.

Como vemos, Belén ha dejado claro que ya no teme expresar sus opiniones políticas, algo que antes evitaba por miedo a las críticas. No obstante, su nueva faceta como comentarista de actualidad no ha sido bien recibida por todos. Aunque intenta mostrarse informada y firme en sus posturas, buena parte del público sigue sin tomarla en serio en este terreno, recordándole constantemente su origen televisivo y su falta de experiencia política. Podemos decir que, mientras ella busca reivindicar su derecho a opinar como cualquier ciudadana, muchos continúan viendo sus intervenciones como un espectáculo mediático.