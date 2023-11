Este conocido famoso confiesa el dinero que se ha llevado por participar en ‘MasterChef Celebrity’

Cada vez falta menos para que sepamos quién ha ganado ‘MasterChef Celebrity 8’ y en las últimas horas todo el mundo está hablando de lo mismo: la expulsión de Jorge Cadaval. Después de una prueba muy complicada en la que los concursantes han tenido que utilizar muchas estrategias, el humorista ha abandonado el concurso. Antes ha explicado en qué va a invertir el dinero que ha ganado gracias a TVE y sus palabras han llamado mucho la atención. Jorge Cadaval lleva años entreteniendo al gran público, por eso la audiencia ha lamentado los últimos acontecimientos.

Pepe Rodríguez ha sido el encargado de anunciar que Jorge había terminado su aventura en el reality. A lo largo del concurso, el integrante de Los Morancos a entretenido a la audiencia con su sentido del espectáculo y ha protagonizado escenas muy divertidas. Antes de empezar el programa, ya disfrutaba de una bonita relación con muchos de sus compañeros y esta aventura ha servido para afianzarla. Sin embargo, lo más sorprendente es que ha desvelado cuánto le ha pagado ‘MasterChef Celebrity’ por formar parte del casting.

Jorge Cadaval desvela qué hará con el dinero

Toñi Moreno se ha quedado realmente sorprendida al descubrir que Jorge Cadaval es el nuevo expulsado. La presentadora asegura que su compañero ha dado lo mejor de él para triunfar dentro del concurso. Lo más importante es que se ha esforzado por hacer reír al resto y considera que este reto es fundamental. Otro de los que ha lamentado la noticia es Álvaro Muñoz Escassi. «Me da mucha pena que se vaya Jorge. Es un vacío muy grande, es una persona muy importante. Tenía claro que iba a llegar hasta el final y me gustaría haber llegado con él hasta el final», ha comentado al respecto.

El humorista, al ver el tono tan triste del discurso de su equipo, ha dado unas declaraciones importantes. Insiste en que está agradecido a TVE por haberle contratado para este programa tan especial y promete que se va muy orgulloso. ¿El motivo? Va a emplear el dinero que ha ganado en una causa benéfica, por eso cree que ha merecido la pena. «Hay que ser generoso porque la vida ha sido generosa conmigo», empieza diciendo antes de desvelar la cifra exacta de la que se desprenderá.

Jorge Cadaval donará 5.000 euros

El integrante de Los Morancos siempre ha disfrutado de una conexión especial con la audiencia y su último gesto no ha hecho más que consolidar su brillante trayectoria. «No he tenido la suerte de ganar ningún premio más. Hay una asociación que se llama Trianidad, le pido a la organización del programa que quiero donar 5.000 euros de todo lo que a mí me dan a ellos, porque hacen una labor maravillosa», ha explicado antes de marcharse de ‘MasterChef Celebrity’.

La reacción de Álvaro Muñoz Escassi

Toñi Moreno aseguró que iba a notar mucho la ausencia de Jorge. Este paso adelante le dio ánimos a Álvaro para confesar sus verdaderos sentimientos y reconoció que él estaba en la misma situación. Más adelante utilizó su repercusión en las redes sociales para dejar claro que el humorista es un gran compañero, por eso se ha ganado el corazón de todos los que forman parte de ‘MasterChef Celebrity’. «Me costó mucho trabajo decirte adiós. Quiero agradecerte tanto cariño, tus consejos, tus bonitas palabras hacia mí, nunca olvidaré lo vivido contigo. Que sepas que ya te quiero para toda la vida», escribió el jinete en Instagram.