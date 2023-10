Esta es la sanción que Hacienda ha impuesto a un conocido futbolista de la Selección

Un exjugador de fútbol que formó parte de la Selección está teniendo problemas, pues el Tribunal Supremo ha confirmado una noticia que le sitúa en una posición comprometida. Antes de entrar en detalles debemos recordar que los asuntos relacionados con Hacienda generan mucho interés, pero también remueven a la sociedad y se crea un ambiente bastante tenso. Esa es la razón por la que Carlos Marchena lleva tanto tiempo en el punto de mira. La última hora es alarmante. Cada vez tiene más motivos para estar preocupado.

El Supremo ha sancionado al deportista con una multa que asciende a 217.669,17 euros debido al comportamiento que ha tenido con Hacienda. Uno de los campeones del famoso Mundial de Sudáfrica de 2010, ha sido señalado por no realizar las retenciones correctas en el IRPF sobre los 659.145,46 euros que recibió en 2012 del Villareal CF. El club le dio este dinero en concepto de indemnización y ahora se ha convertido en su mayor tormento. El público cada vez quiere saber más y afortunadamente la verdad ha terminado viendo la luz.

Hacienda trae malas noticias para Carlos Marchena

Carlos Marchena estaba optimista, no había perdido la esperanza y su intención era luchar hasta el final. El problema es que el final ha llegado y no ha sido favorable para él, por eso ahora todo el mundo quiere saber cómo se siente y cuáles serán sus próximos pasos. A sus 44 años, Marchena ha protagonizado un escándalo mediático que no ha dejado indiferente a nadie. Su reputación está en el punto de mira, por eso es necesario que resuelva este asunto cuanto antes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso que interpuso el exfutbolista contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia (TSJCV). La sentencia, elaborada durante una ponencia del magistrado José Antonio Montero, no ha sido favorable para Marchena, quien ha recibido una sanción que tendrá que abonar próximamente.

La estrategia del exjugador de fútbol

Carlos Marchena y su equipo legal alegaron que el dinero que recibió por parte del Villareal CF no era fruto de una indemnización por despido, sino de “un acuerdo mutuo” que se regía por otro tipo de normas. “Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”, cita la Ley del IRPF.

La respuesta del TSJCV

El TSJCV lo tiene claro. La decisión está tomada y el documento que ha salido publicado deja en una posición comprometida al famoso Carlos Marchena. “Si se hubiera tratado de un despido sin más, de aquellos que la norma trata de amparar, el club lo habría despedido al acabar la temporada y no fue esto lo que ocurrió, sino que el jugador buscó alternativas y cuando encontró una es cuando ambas partes pactaron la extinción de su relación”.