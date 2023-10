España, en alerta máxima: la AEMET asusta a todos con lo que llega hoy

España está en alerta ante todo lo que llega hoy, la AEMET no tiene ninguna duda de lo que está a punto de pasar. Las malas noticias en cuanto el tiempo, empiezan ya un día 1 de octubre en el que nada será como parece. Nos enfrentamos a un otoño que ya apunta maneras, nada más empezar. La AEMET no ha dudado en advertir a la población de lo que llega hoy a nuestro país, lo peor del veranillo de San Miguel lo vamos a vivir en primera persona.

La AEMET asusta a todos con lo que llega hoy y pone en alerta máxima a España

Temperaturas excepcionalmente altas para la época del año durante los próximos días. Entre el viernes 29 y el lunes 2, los valores diurnos estarán en torno a 10 ºC por encima de lo normal.

Más info en nuestra nota informativa 👉https://t.co/1AkJJHF5ee pic.twitter.com/bfEgtevvU4 — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2023

La AEMET no ha dudado en advertir de lo que nos esperaba antes que nadie, este otoño puede causar estragos, empezando por este veranillo de San Miguel. Literalmente ha traído el verano en pleno mes de octubre a España. Podemos no solo no retirar la ropa de verano, sino que será mejor que tengamos a mano el bañador porque van a llegar temperaturas extremas.

Darse un chapuzón en estos días que corren del mes de octubre es una realidad. Dado que el país en gran parte y durante las horas centrales del día, no solo puede sobrepasar los 30º sino que incluso puede llegar a los 40º. Las temperaturas son las más altas en un mes de octubre desde que se tienen registros en España.

Tal y como ha advertido la AEMET en sus redes sociales: “Temperaturas excepcionalmente altas para la época del año durante los próximos días. Entre el viernes 29 y el lunes 2, los valores diurnos estarán en torno a 10 ºC por encima de lo normal.” Estamos ante cifra que son más propias de un mes de agosto que de un octubre como este.

Después de un septiembre extremadamente lluvioso, llevamos más de 10 días con esta anomalía térmica que no tiene pinta de detenerse, sino más bien todo lo contrario. Hasta dentro de unos días seguiremos disfrutando de unos mediodías con unas cifras que parecerán de verano y no de otoño.

Hasta el lunes, momento en el que se llegará al pico de este episodio y esperando la bajada de las temperaturas que pondría las cosas en su sitio. El martes puede pasar un pequeño frente, pero será mejor que no nos confiemos y aún no saquemos el abrigo del armario.