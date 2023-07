La envidia en Hollywood: los actores que sabotean el futuro de sus hijos y la extraña razón

Los actores de Hollywood están acostumbrados a protagonizar polémicas que acaparan la atención de todos, pero hay algo que nadie conocía hasta la fecha. Algunos artistas están obsesionados porque no quieren que sus hijos triunfen. Hay dos motivos. Por un lado están los que les quieren proteger. Saben que es una profesión bastante dura e intentan que escojan otros caminos. Ese no es el problema. El problema son los famosos que no quieren que sus hijos les superen porque tienen miedo a perder protagonismo en la industria.

Realmente no es algo tan extraño, de hecho en España tenemos un caso que genera mucha polémica. Enrique Iglesias es hijo de Julio Iglesias, pero se ha labrado su propia carrera en el mundo de la música. De hecho en estos momentos es incluso más famoso que su padre. Siempre se ha comentado que entre ellos hay mucha rivalidad porque Julio estaba acostumbrado a ser el mejor y ahora debe compartir este puesto con Enrique. Este último siempre ha dejado claro que se ha esforzado mucho para triunfar sin la ayuda de su familia porque quiere que solo le recuerden por su talento.

¿Qué son los ‘nepo babies’ de Hollywood?

En los últimos tiempos se ha acuñado un término que está dando mucho de qué hablar: los ‘nepo babies’ de la industria del cine. Son actores que han alcanzado el éxito y que no quieren que sus hijos sigan sus pasos, por alguno de los dos motivos que hemos explicado anteriormente. Ser actor en Estados Unidos es una carrera bastante convulsa y algunos artistas no quieren que sus pequeños pasen por situaciones delicadas ni que estén sometidos a ciertas presiones.

Un caso muy sonado es el del conocido Jason Momoa. El actor tiene dos hijos en común con su exmujer Lisa Bonet. Esta separación llamó la atención de todos los medios y situó a los niños en el centro de la polémica, pero ahora todo está más calmado. Momoa sabe lo que es acaparar titulares de todo tipo y no quiere que sus hijos pasen por lo mismo, así que está intentando que ninguno quiera ser famoso, pese a que ambos tienen un talento indiscutible.

Lily Collins, una artista multidisciplinar

Lily es hija del músico Phil Collins. Su padre no ha podido hacer nada para evitar que su talento saliera a al luz y llamara la atención de todos. A estas alturas es reconocida a nivel internacional. Ha conquistado a medio mundo gracias a su participación en la serie ‘Emily in Paris’, un proyecto que ha recibido muy buenas críticas. Phil Collins tiene motivos más que suficientes para estar orgulloso de su hija, pero sigue preocupado por ella. La joven empezó a trabajar en el cine gracias a la película ‘The Blind Side’. Eso no es todo. También es una conocida modelo.

Dakota Johnson conquista a todos

Dakota dejó claro que iba a ser una estrella después de protagonizar la famosa trilogía ’50 sombras de Grey’. Tiene un registro tan variado que ahora trabajará en ‘Madame Web’, una producción relacionada con el mundo de Marvel. Es evidente que no ha necesitado la ayuda de sus padres, Melanie Griffith y Don Johnson, para llamar la atención de ningún productor.