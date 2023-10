Embargan los bienes de este famoso y salen a la luz sus momentos más complicados

El triste fallecimiento de María Teresa Campos situó a Edmundo Arrocet, el último novio de la presentadora, en el centro de la noticia. En los últimos días ha salido a la luz una información que no deja en buen lugar al humorista. Su situación se ha complicado y ahora no solo debe luchar contra la familia de María Teresa. Terelu Campos y Carmen Borrego insisten en que Edmundo no ha tenido un comportamiento leal con su madre. Le han acusado de haberle dado la espalda en su momento más vulnerable y le han recordado que durante mucho tiempo vivió muy bien gracias a la generosidad del clan.

Edmundo Arrocet a desmentido estas acusaciones. La última vez que dio una exclusiva dejó claro que nunca se había aprovechado de María Teresa e incluso dijo que él corría con muchos gastos. Por ejemplo, cuando viajaban Campos no tenía que pagar nada, al menos esta es la versión que lleva un tiempo defendiendo el cómico. Sin embargo, los nuevos datos que han salido publicados han puesto en entredicho esta defensa. Una conocida periodista ha desvelado que Edmundo tiene problemas económicos y que Hacienda está detrás de él.

El momento más complicado de Edmundo Arrocet

Edmundo Arrocet tenía que sanear sus cuentas bancarias cuando decidió participar en ‘Supervivientes’. María Teresa Campos no quería que diera este paso porque pretendía protegerle, pero el artista no hizo caso de sus consejos porque puso por delante su vida económica. Cuando todo parecía estar resuelto se ha dado cuenta de que únicamente está ante el principio de una larga historia. La colaboradora Marisa Martín Blázquez ha desvelado cuál es la verdadera situación de Edmundo.

«El Ministerio ha puesto el ojo ya en él, de manera que le van a embargar todos los bienes que tenga aquí en España», explica Marisa en ‘TardeAR’. Para entender los problemas económicos de Edmundo hay que remontarse a 2014, cuando contrajo una deuda muy elevada. «Eran más de 700.000 euros, que luego subsanó en parte con su participación en ‘Supervivientes’ y varias exclusivas en revistas», informa Martín Blázquez.

El entramado empresarial de Edmundo

El exnovio de María Teresa Campos siempre ha presumido de disfrutar de una vida económica envidiable. No obstante, cada vez hay más información encima de la mesa y los datos no le dejan en buen lugar. «Tenía cuatro sociedades de las que él era administrador único. Cuatro sociedades que a día de hoy no tienen ejercicio ni capital ni tampoco ningún bien, pero él tenía generada esa deuda», comentan en ‘TardeAR’. El humorista todavía no ha dado explicaciones y todo hace pensar que guardara silencio.

La familia Campos, el pie de guerra

La familia Campos no olvida las actitudes que Edmundo Arrocet tuvo con María Teresa Campos. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, insiste en que para ella es mucho peor lo que está haciendo el artista después del fallecimiento de su abuela. Considera que debería ser más respetuoso y estar en un segundo plano porque a María Teresa nunca le gustaron este tipo de polémicas.