El duro mensaje de una de las personas más importantes para Belén Esteban

La fuerza mediática de Belén Esteban ha complicado la carrera televisiva de muchos rostros conocidos. Por ejemplo, Olvido Hormigos tuvo muchos problemas después de salir a la luz sus diferencias con la antigua princesa el pueblo. Coincidieron en la misma edición de ‘Gran Hermano VIP’ y no tardaron en convertirse en enemigas íntimas. Olvido trabajaba en la pequeña pantalla de la mano de Toño Sanchís, que a su vez era representante de Belén. Así que la colaboradora puso contra las cuerdas a su mánager y le amenazó con alejarse de él si no rompía su relación laboral con Olvido.

Toño Sanchís era una de las personas más importantes en la vida de Belén Esteban, de hecho la tertuliana asegura que su nombre estaba escrito en su testamento porque quería que se encargase de Andrea Janeiro, la hija que tuvo con Jesulín de Ubrique. Toño disfrutaba de un vínculo muy estrecho con la familia de Belén: conocía a sus hermanos y a su madre y estaba completamente integrado dentro del clan. Sin embargo, de un momento a otro Esteban empezó a sospechar del trabajo que hacía Sanchís. Revisó sus cuentas y aseguró que había datos que no cuadraban, así que puso el asunto en manos de los tribunales.

El representante lo perdió todo: su reputación, su cartera de clientes e incluso su casa. Recordemos que era uno de los profesionales mejores valorados de su sector. Tanto es así que trabajaba con estrellas de la talla de Bibiana Fernández o Terelu Campos. Los famosos le dieron la espalda después de salir a la luz sus conflictos con Belén Esteban. Por eso no tuvo más remedio que cambiar de rumbo e iniciar otros proyectos.

El duro mensaje que ha lanzado Toño Sanchís

Toño Sanchís fue expulsado de televisión, entre otras cosas por las noticias que ‘Sálvame’ puso en circulación. Ahora ‘Sálvame’ ha desaparecido de la pequeña pantalla y los colaboradores de Jorge Javier Vázquez están atravesando situaciones de todo tipo. Todo esto ha situado a Toño en el centro de la noticia. Recientemente ha lanzado un duro mensaje para que todo el mundo sepa cuál es su postura. «No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. El tiempo lo pone todo en su sitio», ha declarado.

El representante ahora trabaja con rostros tan mediáticos como Cristóbal Soria, quien ha participado en varios programas de Mediaset. Se ha acercado al grupo justo cuando Belén Esteban ha sido vetada en Telecinco. Los nuevos responsables de la cadena no quieren saber nada de ella porque han cambiado la línea editorial, pero Sanchís no se alegra porque él mejor que nadie sabe lo que es quedarse sin empleo. «Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban», empieza diciendo en una entrevista que ha dado durante la Semana de la Moda de Madrid.

«Creo que no hay que resetear las cosas, hay que resetearse la cabeza, las cosas tienen que estar ahí y saber hacia dónde vas, lo que quieres y en ese sentido lo tengo muy claro, estoy bien. Hay cosas que no se olvidan, no es tan fácil olvidar, pero se apartan, porque el día a día tiene que seguir». Toño no ha olvidado, pero prefiere no guardarle rencor a su antigua representada para poder disfrutar de su vida al 100%.

La nueva vida de Toño Sanchís

Toño Sanchís conoce muy bien cómo funciona la televisión. Ha cerrado contratos muy suculentos y ha trabajado con colaboradores de primera categoría, pero ahora se ha apartado del mundo del corazón. Está centrado en otros proyectos que afronta con un gran entusiasmo, de ahí que no se sienta cómodo hablando de Belén Esteban. Es una persona que forma parte de su pasado y prefiere estar lejos de aquellos conflictos que le han dado tantos dolores de cabeza. Por eso declara: «Estoy muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy en otra fase dentro de lo audiovisual. Ahora estoy produciendo teleseries y muy bien».

El representante sigue teniendo diferencias legales con Belén Esteban, pero ha optado por no pronunciarse públicamente sobre este tema. Lo cierto es que el tiempo ha demostrado que sigue siendo un rostro fundamental dentro de la pequeña pantalla. El adiós de la princesa del pueblo le ha ayudado a recuperar su antigua posición.

Toño se vio obligado a cambiar de vida, aunque lo más importante para él era que su familia no sufriera las consecuencias. Durante mucho tiempo estuvo en el centro de atención de ‘Sálvame’. Los reporteros y colaboradores con los que había trabajado en el pasado le señalaron, le criticaron y le acusaron de atrevimientos muy serios. De hecho Sanchís recurrió a los tribunales y ha iniciado procesos legales contra varios rostros televisivos.