¿Dónde se ha metido Jaime Peñafiel y por qué ya no sale en la televisión?

Lo último que se sabe de Jaime Peñafiel es que ha reaparecido en televisión y ha sido muy crítico con Ana Obregón. Hace unos años era uno de los rostros más conocidos de Telecinco y ha colaborado con los programas más importantes de la cadena. Recordemos que no se llevaba bien con Belén Esteban y que protagonizaron un histórico enfrentamiento en ‘Sálvame Deluxe’. Este programa tuvo bastante repercusión, como todo lo que hacía Jaime. Por eso nos preguntamos, ¿qué ha pasado con él en la actualidad?

Jaime Peñafiel sigue en activo. No lleva un ritmo tan frenético, pero está en plena forma. Sigue igual de bien informado que siempre, por eso le llamaron para participar en Mediaset. Fue contundente. No ha perdido su esencia. Atacó sin pensárselo dos veces a Ana Obregón. “Hay algo que puede herir la sensibilidad de algunas personas y no falto el respeto. Pero a mí, y lo digo con toda la honestidad, estoy harto, dolorosamente harto, de que una persona esté utilizando la memoria de su hijo y ahora la de su hija. Yo, que he perdido también a una hija, tengo la fuerza moral para decirlo”, dijo en el citado espacio.

La última polémica de Peñafiel

Jaime es periodista y escritor. Ha dedicado gran parte de su carrera a hablar de la Casa Real. Belén Esteban le recriminó en su momento que se vendiera como “el amigo del rey”, pero lo cierto es que sí tiene una estrecha conexión con el monarca. Tanto con él como con otras fuentes de total solvencia, por eso ha escrito tantos libros sobre el tema. No hay tertulia que se precie que no cuente con su presencia. Ahora que don Juan Carlos está de plena actualidad recibirá muchas llamadas para dar su opinión.

Peñafiel no solamente vale para hablar del rey, tiene información y opinión sobre otros temas. Lo último que ha hecho ha sido opinar sobre Ana Obregón. “No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Y Ana con tal de estar en las portadas de todo el mundo es capaz de todo”, empezó diciendo. “Entonces a mí me indigna. Tengamos respeto por la memoria de tu hijo y ahora no utilices a tu hija y luego el libro. Yo he perdido a una hija y no lo permito. Hay que tener respeto por los muertos y no utilizarlos en propio beneficio”.

El cambio de vida de Jaime Peñafiel

La sinceridad es su bandera. Igual que habla del rey emérito u opina sobre Ana Obregón, Jaime no tiene ningún problema en sincerarse sobre su vida. Hace unos años confesó que había sufrido de cerca las consecuencias de la pandemia. Se contagió de coronavirus y, según su propio relato, hubo un momento en el que pensó que no lo contaría. De hecho llegó a despedirse de su mujer. Todo esto lo ha contado él. Siempre está muy comprometido con su público.

La escritura es su gran pasión

Jaime Peñafiel hace colaboraciones puntuales con programas de televisión. Ahora tiene más tiempo para dedicarse a su gran pasión: la escritura. También colabora con medios impresos y digitales redactando columnas y artículos. Tiene a sus espaldas una carrera estupenda que respalda todas sus informaciones, sobre todo las relacionadas con la Familia Real.