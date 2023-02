El dineral que gana Andrea Janeiro por trabajar de periodista en Los Ángeles

¿Por qué todo el mundo está hablado de Andrea Janeiro? La hija de Belén Esteban se ha convertido en el personaje del momento y cada vez se conocen más detalles sobre su nueva vida. Sabíamos que estudió en una universidad británica y que después estuco trabajando en Madrid, en Los 40 Principales. Lo que desconocíamos es que ahora tiene un empleo en Los Ángeles que está muy bien remunerado, tanto que puede mantenerse sin ayuda de nadie.

Andrea Janeiro ha crecido sin la compañía de su padre porque cuando era pequeña Jesulín de Ubrique decidió cortar con Belén Esteban. Hasta hace muy poco tiempo ha estado recibiendo una pensión de 1.200 euros, ese es el dinero que ganaba por ser hija de Jesulín. La princesa del pueblo reconoció que el torero nunca ha dejado de pagar la pensión, siempre ha cumplido con el acuerdo. “A mí Jesús Janeiro me da desde el primer día lo que me tiene que dar. A mí no, a su hija: 1.200 euros”, declaró Belén.

Andrea Janeiro ha hecho un buen uso de sus ahorros

Andreíta, como se le conoce en la prensa del corazón, se ha ganado el corazón de todos porque siempre ha mantenido la misma postura. Cuando cumplió 18 años podría haber salido en televisión o en la portada de alguna revista a cambio de mucho dinero, pero decidió emprender otra aventura. Renunció a la popularidad y poco a poco se ha convertido en un rostro anónimo. Tiene notoriedad pública y es un rostro conocido, pero nunca se ha aprovechado de sus apellidos.

La expectación por saber detalles sobre su vida privada es máxima, sobre todo desde que ha salido publicado que trabaja en Estados Unidos. Lo primero que hay que dejar claro es que tiene un buen empleo gracias a su constancia. Ha usado los ahorros que tenía para recibir una buena educación, estudiar en Inglaterra y convertirse en una gran periodista. Belén corrió con los gastos de la universidad y un colaborador muy conocido ha filtrado cuando dinero se ha gastado en este propósito.

Los estudios de Andreíta cuestan 60.000 euros

Belén Esteban está muy indignada con Rafa Mora. El valenciano se ha saltado todos los códigos y ha desvelado en Sálvame que la princesa del pueblo va presumiendo del dinero que se ha gastado en la educación de su hija. Supuestamente fuera de cámaras ha contado que se ha gastado 60.000 euros en una universidad privada situada en Reino Unido. Gracias a ello, Andreíta es una experta en su materia y controla el inglés mejor que nadie.

No se conoce el dinero exacto que cobra por trabajar en Los Ángeles, pero sí han confirmado que es el suficiente como para mantenerse sin ayuda de nadie. Belén está dispuesta a ayudar, quiere lo mejor para ella y no va a dejar que le falte de nada. Pero la joven no necesita ayuda porque ha encontrado un buen empleo y cada ves es más independiente en lo que a economía se refiere. ¿Por qué su vida es tan diferente a la de su hermana Julia Janeiro?

El motivo por el que Andrea Janeiro no odia a Jesulín

Andrea está cada vez más lejos de Jesulín de Ubrique, tanto física como emocionalmente, pero no le guarda rencor. Entiende que sus circunstancias son muy concretas y que el torero no está muy limitado. Todo lo que hace se convierte en noticia y la mayoría de las veces no recibe comentarios positivos. Es comprensiva con él. Su gran mérito es haber cumplido sus méritos sin su ayuda, nunca se ha aprovechado de ser hija del torero más famoso del país.