La DGT va con todo: este gesto delante de un radar puede costarte 3.000 euros

Hay multas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que son bien conocidas para todos los conductores. Sin embargo, hay otras que pasan mucho más desapercibidas, pero que también pueden suponer sanciones muy elevadas. Es lo que le ha ocurrido recientemente a un motorista que acumuló nada más y nada menos que trece infracciones entre el 16 de marzo y el 5 de mayo, ya que pasaba con frecuencia frente a un radar superando la velocidad máxima permitida.

Claro que la cosa no quedó ahí porque todas las veces que pasó por el mismo radar lo hizo tapando la matrícula. Seguro que le pareció una buena idea, pero no lo fue en absoluto. Los agentes de la División de Tráfico de los Mossos de la Comisaría General de Movilidad se pusieron en marcha para encontrarlo.

La investigación empezó después de una denuncia del Servei Català de Trànsit tras una primera instantánea del radar en la carretera BV-1248. El radar siempre era el mismo, situado entre las localidades de Matadepera y Sabadell.

Finalmente, terminaron localizando la moto en Sabadell. Los agentes descubrieron que no solo tapaba la matrícula con la mano, sino que también le denunciaron por tener un escape no homologado que superaba los decibelios permitidos y por tener una matrícula que no corresponde con las dimensiones permitidas.

El motorista ha sido sancionado con 3.340 euros: 2.100 euros por todos los excesos de velocidad, 1.040 por tapar la matrícula y 200 por el resto de infracciones.

Denunciem 13 vegades un motorista que ocultava la matrícula de la seva motocicleta per intentar eludir un radar situat entre Matadepera i Sabadell. Tapava amb la mà la matrícula quan passava a més velocitat de la permesa. Actuem coordinadament amb @transit https://t.co/ocdFHN9BsY pic.twitter.com/BLK7zCS8bI — Mossos (@mossos) May 27, 2023

Nueva campaña de la DGT

Por otro lado, la DGT ha anunciado que esta semana la policía podrá detener a los vehículos para revisar algunos elementos de los mismos. El objetivo es garantizar la seguridad en las carreteras españolas. En primer lugar, los agentes comprobarán que los vehículos han pasado la ITV. A continuación, revisarán el estado de los frenos, los neumáticos y las luces.

Si los vehículos tienen alguno de estos elementos en mal estado, los agentes pueden imponer diferentes sanciones económicas. Por ejemplo, si las luces intermitentes o los frenos no funcionan como es debido, la multa asciende a 200 euros. El hecho de que los neumáticos tengan falta de presión también es motivo de multa.