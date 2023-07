La DGT eximirá de su uso en autovías y autopistas desde este sábado

La DGT ya no exigirá el uso de los triángulos para señalizar averías en autopistas y autovías debido, principalmente, a que su colocación no se hacía correctamente y ponía en riesgo la vida del conductor al tener que desplazarse por la calzada. Eso sí, no se exime a los usuarios de utilizarlos en vías convencionales hasta la entrada en vigor obligatoria de otras medidas para señalizar los accidentes.

La medida se ha adoptado después de que la DGT haya constatado del «elevado número» de las personas fallecidas víctimas de atropellos cuando se encontraban en vías rápidas colocando los triángulos. Transitar por el arcén es muy peligroso y, por eso, la DGT ha decidido adoptar una nueva medida para señalizar los accidentes y evitar que los conductores pongan en peligro su vida.

Asimismo, señala que otro de los motivos son las condiciones de circulación que se producen en autopistas y autovías en las que hay una alta intensidad de tráfico y de velocidad.

De este modo, especifica que no colocar los triángulos no será motivo de denuncia pero exclusivamente en estas vías rápidas «por comprometer gravemente la seguridad de las personas al tener que transitar a pie por la calzada».

La DGT recuerda también que en Reino Unido ya se ha eliminado el uso de los triángulos en vías rápidas y que en otros países lo están estudiando.

La medida ya fue avanzada el pasado martes por el director general de Tráfico, Pere Navarro. «Para este verano estamos estudiando a ver si podemos jurídicamente hacerlo», dijo Navarro, que explicó que se mandaría una instrucción a las policías con la medida.

En este sentido, recordó que en 2022 un total de 42 personas fueron víctimas de siniestros viales por bajarse del vehículo. «Algo había que hacer. Bajarse y poner el triangulo a 50 metros es un riesgo y más en carreteras de alta velocidad, que hay mucho tráfico», afirmó.

En todo caso, señaló que esta medida afectaría sólo a aquellos que no cuentan ya con la señal V16 –dispositivo ya disponible pero que no será obligatorio hasta 1 de enero de 2026– para autopistas y autovías. «No hace falta que te bajes y te vayas 50 metros atrás para colocarlo», ha concluido.