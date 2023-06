El detalle de tu coche que revela algo devastador: el terrible lamento de Mario Picazo

Mario Picazo ha lanzado un terrible lamento en las redes sociales, mostrando un futuro devastador que nos afecta a todos. Algo tan común como viajar en coche ha cambiado mucho durante los últimos años. No solo por los motores de los vehículos o los diseños más modernos, sino por un detalle que cada vez es más visible y que pone los pelos de punta. Las nuevas generaciones tendrán que luchar contra unos elementos que serán totalmente anómalos. Mario Picazo ha lanzado esta terrible alerta sobre un detalle sobrecogedor.

Lamento de Mario Picazo al descubrir un detalle devastador

Hace años cuando volvías de un largo viaje casí no se veía a traves del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre el. Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? NO … cada vez hay menos insectos por contaminacion y Cambio Climático pic.twitter.com/QO3w8nXvDV — Mario Picazo (@picazomario) June 6, 2023

El famoso meteorólogo Mario Picazo se ha convertido en viral en las redes sociales al mostrar un detalle devastador de tu coche. Quizás no nos damos cuenta de las pequeñas cosas del día a día, pero hay detalles que marcan el destino de la humanidad. Uno es muy significativo y quizás te afecte de lleno.

Picazo ha lanzado una alerta que han compartido y respondido ciertos de personas. Como conocedor del clima sabe muy bien qué está pasando y como se debe intentar frenar estos cambios, aunque ya llegamos tarde. El coche es un elemento que cada día utilizamos en viajes cortos o largos, en los que quizás no descubrimos ni el paisaje más bonito, ni el detalle más increíble.

Antes cuando hacíamos viajes largos por determinadas zonas, nos encontrábamos con una serie de elementos que ahora prácticamente han desaparecido por completo. No es que la tecnología haya dado con la solución al problema, sino que hay otros factores que influyen en lo que vemos día a día.

Según Mario Picazo en esta publicación viral: “Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él. Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? NO … cada vez hay menos insectos por contaminación y Cambio Climático·

Una publicación que hemos visto en varios perfiles y que se suma a un abuso de pesticidas más allá de un cambio climático que en algunas zonas han hecho que proliferen. Dependiendo de donde nos desplacemos encontraremos el cristal delantero más o menos lleno de bichos, pero no como hace años en los que el ser humano no se había extendido por determinadas zonas.