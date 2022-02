El Carnaval se ha convertido con el paso de los años en una de las celebraciones más esperadas e importantes de España, sobre todo en ciudades como Cádiz o Santa Cruz de Tenerife. Este 2022, debido a la pandemia del Covid-19, muchos Ayuntamientos han optado por aplazar la fiesta.

Carnaval 2022: fechas y días festivos

El Carnaval 2022 arranca el viernes 25 de febrero y finaliza el miércoles 2 de marzo. El 2 de marzo se celebra el miércoles de Ceniza, que da inicio a la cuaresma previa a Semana Santa.

El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido aplazar el Carnaval hasta los meses de mayo y junio. Las festividades de chirigotas y sus agrupaciones se celebrarán del 9 de mayo al 12 de junio, y los eventos más destacados tendrán lugar entre el 2 y el 12 junio.

Santa Cruz de Tenerife ha tomado la misma medida, aunque por ahora el Ayuntamiento no ha anunciado las fechas en las que se va a celebrar el Carnaval 2022. Según medios canarios, podría ser entre el 4 y el 26 junio.

Badajoz ha optado por seguir adelante con la celebración del Carnaval entre el 25 de febrero y el 1 de marzo.

Barcelona es otra de las ciudades que no ha aplazado el Carnaval, que tendrá lugar entre el 24 de febrero y el 2 de marzo.

En Las Palmas de Gran Canaria el Carnaval se está celebrando en las fechas previstas inicialmente, desde el 11 de febrero hasta el 6 de marzo.

En cuanto al Carnaval de Águilas, uno de los más famosos de España, no se celebrará hasta verano. Por ahora las fechas concretas no se han establecido, pero todo apunta a que será la segunda quincena de julio.

Madrid también celebrará el Carnaval en las fechas habituales, entre el 26 de marzo y el 2 de febrero.

Festivo por Carnaval

Al no ser una tradición de carácter nacional, en el calendario laboral no se recoge ningún día festivo en toda España por Carnaval. Ahora bien, las regiones con más tradición por esta fiesta sí tienen algún día no laborable.

El 1 de marzo (martes de Carnaval) es festivo en Tenerife, Cádiz, Las Palmas y buena parte de Galicia. Además, el 28 de febrero es el Día de Andalucía, así que también es festivo en Cádiz.

A esto hay que sumar que entre el 25 de febrero y el 28 de febrero muchos colegios e institutos celebran la Semana Blanca. Por lo tanto, los alumnos no tienen clase el último viernes o el último lunes de febrero.