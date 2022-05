Conchita Pérez, la poligrafista más famosa de la televisión por su trabajo en Sálvame, de Telecinco, acudió a la Inspección de Trabajo el pasado 6 de abril para denunciar a un conocido y televisivo colega de profesión que reside en Madrid. La denuncia de Conchita recoge que ha recibido «innumerables llamadas de su falta de praxis en el trabajo que falsamente desarrolla y falsamente se anuncia» el citado poligrafista, que además «no firma los informes y cobra 1.000 euros por consulta».

El polígrafo consiste en una técnica que utiliza una máquina conectada a una persona donde se trata de determinar si las respuestas a una serie de preguntas concretas y cerradas son verdaderas o falsas. En España la máquina de la verdad tiene carácter de prueba pericial de parte, pero no es determinante para juzgar un posible ilícito penal, al contrario de lo que sucede en países como Estados Unidos, donde en 18 estados es considerado una prueba cuando fiscal y abogado están de acuerdo. También tiene consideración de prueba pericial en lugares como Panamá, Guatemala, Japón, Sudáfrica o Israel. De hecho, la asociación más reconocida a nivel internacional es la American Polygraph Association (APA), a la que pertenece Conchita Pérez.

El aparato mide la frecuencia cardíaca y la electricidad que corre por la piel del sujeto que se somete a la prueba. En España, según Conchita Pérez, lo usan «muchas empresas para preguntar periódicamente a sus empleados con cargos directivos de confianza y ahora se hacen para descubrir infidelidades».

Precisamente fue una supuesta infidelidad cometida por una persona en Santander el origen de la denuncia de Conchita ante la Inspección de Trabajo. Hace unos meses una mujer «me escribió para decirme que le habían cobrado mil euros por una prueba y que ella no le era infiel a su marido, pero el polígrafo decía que sí», explica a OKDIARIO. La mujer, de origen extranjero pero residente en Santander, habría comentado a su pareja que un joven en el gimnasio le había pedido el número de teléfono. Aquel hecho provocó desde entonces los celos del novio, que habría pedido a su pareja someterse a la prueba del polígrafo llamando al poligrafista denunciado ahora por Conchita.

Según la mujer acusada de infidelidad, que contrató al poligrafista por Internet, el resultado de su primera prueba fue que la mujer había mentido y su informe es «desfavorable», viene a decir que había estado «tonteando» con un joven pretendiente de su gimnasio.

Este profesional trasladado desde Madrid a Santander cobró 600 euros por el informe a primeros de marzo. Como la mujer insistía una y otra vez en su inocencia se repitió la prueba unas semanas más tarde, en concreto el 23 de marzo de 2021, y el poligrafista volvió a cobrar 600 euros. En esta ocasión, el informe de cuatro páginas, tampoco está firmado y sólo consta en el encabezamiento el nombre de una asociación en España que, según Conchita, no está reconocida oficialmente por nadie, ni por la American Polygraph Association (APA) a la que ella sí pertenece y que otorga los diplomas necesarios para ejercer la profesión, según explica. La mujer que se sometió a la prueba ha explicado a OKDIARIO que «me fie porque decía pertenecer a una asociación europea, pero luego Conchita me explicó que esa asociación no está reconocida».

A pesar de que el primer informe con seis preguntas, aunque solo figuran cinco, detectaba supuestas mentiras de la «novia infiel». El segundo polígrafo da un índice de veracidad del 68 por ciento a las respuestas de la mujer, sobre un total de seis preguntas durante dos horas. La primera prueba la pagó la mujer y la segunda su pareja. Tras el segundo test el poligrafista recomendó hacer un examen de drogas por la sospecha de que habría podido engañar al polígrafo. La mujer se hizo el test, que dio negativo al consumo de drogas.

La conclusión de ese segundo documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, no deja de ser sorprendente para Conchita: «Dice que la relación no tiene continuidad a corto o medio plazo, lo que es una barbaridad para un poligrafista, eso es algo que deben decidir las parejas en su intimidad porque ¿qué sabemos nosotros de la vida de esa pareja haciendo unas pocas preguntas? Debemos centrarnos en si lo que dice es verdad o mentira. Punto. No debemos fiarnos de todo el mundo ni de quien dice que es de una asociación que no tiene validez alguna».

Conchita y este poligrafista, conocido mediáticamente, llevan 15 años enfrentados en los Tribunales de Justicia madrileños, de hecho el segundo perdió dos demandas por derecho al honor contra la poligrafista de Sálvame por sentencias firmes en 2015 y 2016, por lo que resultó condenado a pagar costas de los procesos y Conchita absuelta de las demandas contra el derecho al honor por las declaraciones públicas que había efectuado sobre él.