Cometió un error trabajando como chef en El Bullí y Ferran Adrià no perdonó: "Niño, no te estás... "

El Bulli ha sido uno de los mejores restaurantes españoles de la historia, gracia a Ferran Adrià se convirtió en todo un referente. Un menú elaborado con la máxima precisión posible les hizo merecedores de un sinfín de premios y de reconocimientos. La gastronomía española sin duda alguna es una de las que más destaca y lo consigue gracias a expertos de este tipo. Todo chef que se precie ha querido formarse en este lugar, conociendo un poco más a Ferran Adrià como experto de la cocina.

Un error trabajando como chef en El Bulli provoca la reacción de Ferran Adrià

Llegar hasta lo más alto en gastronomía no es nada fácil. España siempre ocupa las primeras posiciones de los ranking de los mejores restaurantes y en parte es gracias a una buena materia prima y a unos chefs que destacan. Ferran Adrià se convirtió en todo un referente gracias a su restaurante El Bullí.

Allí todo el mundo deseaba formarse y así lo hicieron de la mano de unos expertos como Adrià que ha llegado muy lejos gracias a una disciplina y práctica excepcional. No hay margen para los cambios especialmente si estamos ante uno de los mejores chefs del mundo. Un error de un aspirante a chef provocó una reacción totalmente inesperada.

Nino Redruello concedió una entrevista a la cadena Ser en la que habló de su formación como chef en el Bulli de Ferrán Adrià. Redruello explicó que: “Un día tuve una sorpresa porque Ferran Adrià apareció y me dijo: ‘Nino, estás friendo estos crujientes muy bien, de flor de loto, pero no te estás secando las manos para sazonar bien esa flor de loto. No te estás limpiando las manos”.

Con estas palabras del famoso chef, Nino aprendió una valiosa lección: “Me vino a decir que cada proceso es igual de importante. Es igual freír esa flor de loto que sazonarla bien. Es igual las personas que hay detrás: es igual la persona que limpia el suelo que el que fríe la merluza que el que pone el perejil».

Los detalles cuentan, especialmente cuando estamos ante la excelencia en la cocina. Cada gesto que hacemos en ella afecta directamente al resultado final, no lavarse bien las manos tiene una incidencia directa en el producto, de igual forma que hay que freír bien, limpiar es importantísimo.