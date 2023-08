El bombazo que nadie esperaba: la pareja más querida de España, a punto de divorciarse

¿El amor dura para siempre? Para responder a esta pregunta hay que analizar la situación al completo. Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a anunciar rupturas y reconciliaciones con cierta frecuencia. Por ejemplo, Laura Matamoros, la hija de Kiko Matamoros ya se ha separado varias veces de Benji Aparicio, padre de sus dos hijos. En otras ocasiones todo se queda en un rumor, como es el caso de Belén Esteban. El programa ‘Fiesta’ de Telecinco asegura que la colaboradora está en crisis y a punto de separase, pero ella lo niega e insinúa que todo es una estrategia de la cadena para ganar audiencia.

En este caso nadie sabe a qué creer, pero lo cierto es que ha salido a la luz una información que deja en un lugar comprometido a una pareja muy querida. Uno de los matrimonios más consolidados de la crónica social, según varias fuentes, ha atravesado un momento complejo. Es más, la protagonista de esta noticia ha hablado abiertamente del tema y ha reconocido que es verdad. ¿Qué está pasando?

María Pombo ha estado a punto de divorciarse

María Pombo siempre ha presumido de tener un matrimonio perfecto, pero ¿qué pasa de puertas para dentro? La influencer ha compartido por error un secreto que pretendía tener oculto y ahora está en boca de todos. Sus seguidores pensaban que la relación que mantenía con Pablo Castellano era de calidad, por eso se han quedado tan extrañados con esta noticia. Ha desvelado por error que atravesó una crisis bastante fuerte, crisis que ya forma parte del pasado y que se alegra de haber superado.

María está en Cantabria con su hermana Marta y ha aprovechado la luna llena para hacer un ritual muy especial para ellas. Este ritual consiste en escribir una frase en un papel y después quemarlo, pero María ha enseñado su deseo y sus palabras han quedado al descubierto. “Mi matrimonio, que estaba en la cuerda floja, está mejor que nunca. Estamos más enamorados y más felices que nunca. Muchas gracias”, ha escrito la experta en redes. Sí, tuvo problemas muy serios con Pablo Castellano y estuvieron a punto de divorciarse.

Los descuidos de la influencer

No es la primera vez que María Pombo da una noticia bomba por error. Recordemos que acudió de invitada a ‘La Resistencia’, programa presentado por David Broncano, y desveló que estaba esperando un bebé. Tampoco podemos olvidar que está grabando un documental para una plataforma de pago y muchas veces da muestra de ello en sus redes. Sus seguidores se han fijado en que aparece con pequeños micrófonos en algunos vídeos, lo que demuestra que todo lo que comparte forma parte del contenido de este proyecto secreto.

Pombo guarda silencio

María Pombo no se ha pronunciado ni ha dado más explicaciones sobre el tema, pero el asunto está claro. Las pruebas no engañan. Ha escrito de su puño y letra que estuvo “en la cuerda floja” con Pablo Castellano y ahora no lo puede negar. Tampoco sería de extrañar que hablase de este asunto en el documental, proyecto donde participará gran parte de su familia.