El aviso de Roberto Brasero que pone en alerta al país: «Es probable que…»

Roberto Brasero lanza una importante alerta al país, es probable que tengamos que volver a sacar la ropa de invierno, se confirma un importante descenso de las temperaturas. A los que ya hemos hecho el cambio de armario, este experto nos da una muy mala noticia con su previsión del tiempo.

Nos enfrentamos a unas jornadas que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después con un mal tiempo que puede acabar siendo el que se acabe imponiendo esta semana que estamos a punto de empezar. La situación puede acabar siendo especialmente preocupante, siguiendo esta previsión de Roberto Brasero.

Pone en alerta el país este aviso de Roberto Brasero

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, ha puesto en alerta todo el país. Este experto se adelanta a todos y nos explica lo que está a punto de pasar. Toca estar muy pendiente de una climatología que puede ir cambiando por momentos y nos sitúa ante un cambio de rumbo que realmente podría ser el que se acabe imponiendo. La primavera más atípica de los últimos tiempos coge fuerza ante una inestabilidad que nos aleja de aquello que debería ser normal para estas fechas.

Empezando por una temperatura que no parece del mes de mayo, sino de un mes de enero o febrero. El descenso que estamos viviendo o vamos a vivir será de dos cifras. Teniendo en cuenta que habíamos llegado este fin de semana a superar los 30º en gran parte del país. Casi habíamos ya preparado el bañador para disfrutar de unas jornadas de esas que parecen eternas, con mucho sol y alegría. Un cambio en el tiempo que debemos empezar a visualizar con el paso de las horas.

Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda sobre lo que nos espera. Llega un importante cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañe durante las próximas jornadas. Tirando por tierra unos registros del mes de mayo que parecía que nos devolvían al verano. Una estación, que, de momento, se quedará aparcada, ante lo que estamos a punto de vivir. Un giro radical en los datos que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en estos días del mes. Roberto Brasero tiene una previsión por delante que realmente nos sitúa frente a un cambio significativo.

Pone en alerta el país esta previsión del tiempo

Desde su canal de El tiempo, el experto Roberto Brasero lanza una dura advertencia ante una situación que pone los pelos de punta. Ha llegado la hora de volver a sacar la chaqueta del armario y hasta el abrigo si estamos ante otras zonas del país que han alejado una situación que podría ser de lo más estable. El tiempo cambia y lo hace a gran velocidad, lo que está por llegar, podría acabar siendo un giro radical que nos golpeará a una velocidad que quizás nunca hubiéramos imaginado.

La previsión de Roberto Brasero no deja ninguna duda al respecto: «Esta semana de nuevo cambia el tiempo. Y se trata de otro cambio brusco. Nos despedimos del calor que hemos tenido en los últimos días y además llegan lluvias que, sobre todo esta próxima noche, pueden ser copiosas y fuertes. Para este martes habrá ¡10º menos en las temperaturas de buena parte de España! Y el miércoles y jueves seguirán bajando. Vuelve la manga larga».

Las lluvias que llegaron ayer seguirán, según vemos en la previsión que no trae buenas noticias: «Lluvias también este martes en Galicia y el resto de Castilla y León y a primeras horas en la Comunidad de Madrid, aunque por la tarde ya habrá pasado por el centro peninsular y se abrían claros. Este martes por la tarde también se activarán avisos en zonas de Teruel y el interior de Castellón. Todos los avisos de momento son de nivel amarillo por lluvias que pueden dejar 15 l/m2 o 20 l/m2, chubascos fuertes ocasionalmente acompañados de tormentas. En el resto de la península, Baleares y Canarias no debería llover, con mucho sol cuanto más al sol».

El descenso de las temperaturas seguirá en la misma línea: «en el Mediterráneo hará más calor este martes, y en el resto de España menos, e incluso por el norte vuelve a refrescar. Pero el miércoles llegará también esta bajada brusca al este peninsular y ya no hará tanto calor, mientras que en el resto ya no será tan brusco el descenso, pero seguiremos restando grados y esta vez también en las mínimas de primera hora, por lo que el amanecer del miércoles volverá a ser más fresco: 3ºC en Ávila, para los más madrugadores, 4ºC en León, 5ºC en Vitoria y por debajo de 10ºC en Bilbao, Cáceres o Ciudad Real. Para el jueves o se mantienen o bajan ligeramente y el viernes podrían empezar a recuperarse de modo que el fin de semana próximo tendrían temperaturas más altas, pero no tan elevadas como las de este fin de semana que acaba de terminar. El verano tendrá que esperar».